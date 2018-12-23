Полиция Сан-Франциско предупреждает о религиозных мошенниках

Полиция Сан-Франциско предупреждает жителей города о религиозном мошенничестве, жертвами которого становятся пожилые китайцы. Сообщается, что с 2014 года начали поступать новые сообщения о случаях подобного мошенничества.



Правоохранительные органы получили информацию о том, что еще одна группа преступников недавно въехала в страну и может действовать в районе Сан-Франциско.

Преступление обычно совершается таким образом: к жертве подходят мошенники, говорящие по-китайски, и рассказывают о докторе, который якобы способен исцелять от многих болезней.

После этого с жертвой встречаются их сообщники, один из которых играет роль доктора. Он говорит жертве, что на нее наложено проклятие, направленное против ее близких. Чтобы освободиться от проклятия, жертва должна принести доктору ценные вещи, на которые будет наложено «благословение».

Жертву убеждают принести мешок с ценностями (деньгами и ювелирными украшениями) на ближайшую улицу, где выполняется обряд «благословения». С помощью ловкости рук мешок с ценностями заменяется на другой, а жертве велят на протяжении определенного времени не открывать мешок, чтобы «благословение» не развеялось.

Полиция Сан-Франциско рекомендует всем членам китайской общины остерегаться незнакомцев, предлагающих избавить от проклятия или провести церемонию «очищения», для которой требуются деньги и ценные вещи.

При столкновении с мошенниками гражданам настоятельно рекомендуется немедленно обращаться в полицию, говорится на сайте сайте Департамента.