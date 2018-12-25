Погоня закончилась аварией со смертельным исходом в центре Сакраменто

Аварией со смертельным исходом закончилась ночная погоня за нарушителем в центре Сакраменто. Около 2:30 утра сотрудник дорожной полиции попытался остановить водителя белого BMW по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Водитель не подчинился и, скрываясь от патрульных, вызвал крупную аварию на перекрестке I-стрит и 18-й улицы, сообщает Дорожная полиция Калифорнии в Твиттере.

BMW нарушителя врезался в автомобиль Infinity, после чего потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем. 28-летний водитель Infinity получил серьезные травмы и вскоре скончался в госпитале. Коронер округа Сакраменто идентифицировал его как 28-летнего Мелвина Квауна Стронга из Вакавилля.

Нарушитель, 41-летний Иван Димов из Антилопы, был арестован на месте происшествия и направлен в госпиталь с тяжелыми травмами. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и причинении смерти с помощью транспортного средства по грубой небрежности.

Движение на улицах, прилегающих к месту аварии, было перекрыто на несколько часов, сообщает местная пресса.