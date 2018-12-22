Чем запомнится калифорнийцам губернатор Джерри Браун?

Джерри Браун (полное имя Эдмунд Джеральд Браун-младший) является одним из патриархов калифорнийской политики. За полвека своей карьеры он четырежды избирался на пост губернатора штата: в 1974, 1978, 2010 и 2014 годах. В Сакраменто состоялась последняя пресс-конференция с участием уходящего губернатора Джерри Брауна, во время которой политик рассказал о запоминающихся моментах своей карьеры.



Чем же запомнились калифорнийцам последние восемь лет под руководством Джерри Брауна?

В наследство от своего предшественника Браун получил огромный дефицит бюджета, связанный с экономической рецессией и кризисом рынка недвижимости. Для исправления ситуации он был вынужден значительно урезать расходы на социальные программы, а также увеличить налоги, что позволило сохранить на прежнем уровне финансирование государственных школ. В итоге Гэвину Ньюсому, следующему губернатору Калифорнии, достался бюджет с положительным балансом в 13 миллиардов долларов. Именно это и сторонники, и оппоненты Брауна называют его величайшим достижением на посту губернатора.

Другим его наследием стала борьба с изменением климата, поставившая Калифорнию в авангард мирового экологического движения. В 2016 году он подписал законопроект SB-32, предусматривающий долгосрочные меры по значительному сокращению выбросов парниковых газов. Также Джерри Браун сделал многое для обеспечения Калифорнии возобновляемой энергией и чистой водой.