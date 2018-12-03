Департамент полиции города Петалума получил сообщение о драке в ночном клубе, подозреваемый в которой был задержан посетителями и работниками заведения. По словам звонившего, пострадавший в драке был увезен в госпиталь с откушенным пальцем.

Фото: полиция г. Петалума

Прибывшие на место происшествия полицейские без каких-либо инцидентов арестовали подозреваемого Даниила Юрковича, который находился в состоянии опьянения. Их коллеги связались с 32-летним потерпевшим и подтвердили, что его безымянный палец был почти полностью откушен.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до драки странное поведение Юрковича привлекло внимание многих посетителей клуба. В один из моментов он подошел к случайному человеку и напал на него без видимого повода. Окружающие попытались удержать Юрковича, который повалил свою жертву на пол и начал избивать. Тогда Юркович переключил внимание на одного из тех, кто пытался остановить драку, и напал на него, укусив за палец. Инцидент был записан системой видеонаблюдения.

Юркович был доставлен в тюрьму округа Сонома по обвинению в нанесении увечий. Потерпевший в настоящее время находится в госпитале, где хирурги пытаются спасти его палец. Мужчина, на которого Юркович напал первым, обнаружен не был. Всех имеющих дополнительную информацию о данном происшествии просят обратиться в департамент полиции Петалумы.