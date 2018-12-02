Как сообщила Генеральная прокуратура США, 14 ноября в Республике Молдова был арестован, а затем экстрадирован в Соединенные Штаты 54-летний Игорь Воротинов, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве.

В марте 2010 года, житель Миннесоты Игорь Воротинов застраховал свою жизнь на 2 миллиона долларов в пользу своей жены Ирины Воротиновой.

Полтора года спустя, в октябре 2011 года, полиция Молдовы получила сообщение о трупе мужчины, найденном неподалеку от деревни Кожушна. По найденным на теле документам мужчина был идентифицирован как Игорь Воротинов. Ирина Воротинова вылетела в Молдову, опознала скончавшегося как своего мужа и вернулась в Соединенные Штаты, где получила два миллиона долларов от страховой компании.

В сентябре 2013 года сын Игоря и Ирины, Алкон Воротинов, вернулся в США из поездки в Молдову. На компьютере, изъятом у него сотрудниками пограничной службы, были обнаружены фотографии живого Игоря Воротинова, сделанные в апреле и мае 2013 года.

В мае 2016 года Ирина Воротинова созналась в мошенничестве и была приговорена к 37 месяцам тюрьмы. Алкон Воротинов сознался в несообщении о тяжком преступлении и был приговорен к трем годам условного срока и выплате (совместно с Ириной Воротиновой) компенсации в размере двух миллионов долларов.