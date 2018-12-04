Как сообщает новостной портал rostov.ru, на территории Донецкой Народной Республики была обнаружена могила гражданина США Уильяма Пола Райли. В мае 2015 года Райли прилетел из Америки в Москву, затем посетил Ульяновск и Волгоград, и наконец прибыл в Ростов, откуда должен был поехать в ДНР для помощи местному ополчению. Однако 24 июня он в последний раз позвонил своим родителям, и с этого дня связь с ним прервалась.

Ни родителям Уильяма, ни его соотечественнику Расселу Бентли по прозвищу «Техас», который также приехал воевать в Донбасс, так и не удалось выяснить его судьбу. Вербовщик Михаил Полынков, который встретил Райли в Москве, заявил, что того задержали некие «спецслужбы». Человек, представившийся как «Броня Калмык», номер которого был найден в распечатке телефонных счетов Райли, потребовал не задавать никаких вопросов и ни с кем не разговаривать.

В Управлении ФСБ по Ростовской области, куда Бентли обратился за помощью в поисках друга, ему пообещали провести официальное расследование, однако и здесь следов пропавшего найдено не было.

Как именно погиб Уильям Райли, пока можно только предполагать. Его могли убить ради денег или расстрелять как подозреваемого в шпионаже. А может быть, его нашла случайная пуля во время одной из ожесточенных перестрелок, происходивших в то время в регионе.

Исчезновение Райли заставляет задуматься — если такое могло произойти с гражданином Америки, то сколько же местных жителей пропало без вести в «серой зоне»?