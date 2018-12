Мощное землетрясение в 7 баллов на Аляске, инфраструктура нарушена

Землетрясение магнитудой 7 баллов зафиксировано Геологической службой США в районе города Анкоридж, где проживает около 300 тыс. жителей. В регионе ощущаются афтершоки силой до 5 баллов. Там происходит эвакуация школ.

Фото: Josh Bierma | Twitter

В пятницу утром (8:30 утра по местному времени) жители Аляски ощутили сильные колебания и вибрации в своих жилищах. В некоторых домах появились трещины, а в местных магазинах с полок валились продукты.

По информации Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7 балла произошло в 15 км юго-западнее озера Биг. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км.

KTVA’s newsroom felt the blow of the earthquake this morning. #anchorage #alaska #earthquake #weather pic.twitter.com/d1SaxriGw9

— Cassie Schirm (@cassieschirmtv) November 30, 2018