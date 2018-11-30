Виталий Деркач и Юрий Мищук из Сакраменто были приговорены к тюремному заключению за разбойное нападение на магазин электроники в Олбани (штат Орегон) в феврале этого года.

Фото: Mark Yeln | Mid-Valley Media

Согласно записям суда округа Линн (штат Вашингтон), 27-летнему Виталию Деркачу были предъявлены 15 пунктов обвинения, включая разбой, похищение людей, незаконное применение огнестрельного оружия и компьютерные преступления. Помимо этого, Деркач обвинялся в контрабанде наркотиков — амфетамина и марихуаны — в тюрьму штата. Мужчина признал себя виновным по крайней мере по двум статьям: ограбление первой степени и попытка похищения людей второй степени.

Остальные обвинения (включая незаконное применение огнестрельного оружия, принуждение и кражу первой степени с отягчающими обстоятельствами) были с него сняты — по всей видимости, в соответствии с условиями сделки с правосудием.

По сходным статьям проходил и 32-летний Юрий Мищук, который не признал себя виновным, однако согласился понести наказание («no contest»). Он был приговорен к 7 годам заключения. После отбытия тюремных сроков обоих осужденных ожидает период полицейского надзора.

Третий участник налета, 33-летний Кристофер Родригес, в настоящее время ожидает вынесения приговора.

Напомним, что Деркач, Мищук и Родригес ограбили магазин электроники Go Wireless в Олбани на 25 тысяч долларов. При этом они угрожали одной из продавщиц оружием и пытались привязать ее к креслу.

После того, как грабители покинули помещение магазина, женщина включила сигнализацию и вызвала полицию, которая обнаружила троицу прячущейся в одном из жилых домов неподалеку от места преступления.