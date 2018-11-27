Пособник террориста Джохара Царнаева депортирован в Казахстан

Сотрудники отделения ICE в Далласе депортируют гражданина Казахстана, осужденного за сокрытие вещественных доказательств после теракта на Бостонском марафоне. Об этом сообщается в пресс-релизе Иммиграционной службы США.

Фото: ICE

23 октября офицеры Иммиграционной и таможенной полиции депортировали в Казахстан преступника, осужденного за сокрытие улик против одного из террористов Бостонского марафона.

В июне 2015 года 24-летний гражданин Казахстана Диас Муратович Кадырбаев был признан виновным в сговоре с целью препятствования отправлению правосудия за уничтожение улик в жилище Джохара Царнаева. Царнаев впоследствии был приговорен к смертной казни за участие в теракте на Бостонском марафоне, в котором погибли трое случайных прохожих и два офицера полиции.

Деяния Кадырбаева классифицируются Законом об иммиграции и гражданстве как тяжкие преступления с отягчающими обстоятельствами. Кадырбаев был приговорен к 6 годам заключения в федеральной тюрьме Биг-Спринг в Техасе. В соответствии с федеральным законодательством иностранным гражданам, осужденным за подобные преступления, грозят депортация и запрет на возвращение в Соединенные Штаты.

Кадырбаев без каких-либо инцидентов покинул США коммерческим авиарейсом и 24 октября был освобожден из под стражи Иммиграционной и таможенной полиции США в международном аэропорту столицы Казахстана, говорится в сообщение федеральных властей.