Шериф округа Сакраменто Скотт Джонс, детектив Тони Тернбулл и сержант Шон Хэмптон провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о подробностях происшествия и ответили на их вопросы. По их словам, события развивались следующим образом.

Из магазина Pep Boys в Ранчо Кордове поступило сообщение о раздраженном покупателе, который вступил в конфликт с сотрудниками магазина, угрожал им и сбрасывал с полок товары. Вызов диспетчера приняли находившиеся неподалеку сотрудники Службы шерифа Марк Стасюк и Джулия Робертсон.

При виде полицейских подозреваемый скрылся за углом и достал из-за пояса пистолет, чего они не заметили из-за высокого прилавка. Офицер Стасюк попытался преградить ему путь к выходу из магазина, и тот немедленно открыл огонь, выстрелив в спину одному из продавцов. Другой продавец упал на пол и отполз в безопасное место.

Затем подозреваемый направил пистолет на Стасюка. Пытаясь укрыться, Стасюк выбежал через дверь и получил пулю в спину. Преступник также вышел из магазина, но вместо того, чтобы попытаться сбежать, последовал за раненым Стасюком, продолжая стрельбу. Одна из пуль попала Стасюку в затылок, убив его на месте.

После этого преступник побежал вдоль здания, обмениваясь выстрелами с офицером Робертсон через стеклянную витрину магазина. Он в очередной раз не воспользовался возможностью скрыться и вернулся в магазин через боковую дверь, намереваясь завершить начатое.

Раненая в руку Робертсон не потеряла контроль за ситуацией. Как только подозреваемый напал на нее, она открыла ответный огонь и попала в противника, который вновь выбежал из магазина и направился вдоль бульвара Фолсом.

Выйдя через главную дверь на парковку, Робертсон увидела лежавшего на земле Стасюка и попыталась оказать ему первую помощь. Затем она связалась с диспетчером и доложила ему обстановку.

Движущегося по бульвару подозреваемого встретил отряд полиции. Тот не подчинился приказу остановиться и попытался скрыться, пробежав между припаркованными грузовиками. Произошла еще одна перестрелка, в ходе которой преступник получил ранение в грудь и упал.

Раненый оставался в сознании, но отказался подчиниться приказам бросить оружие. Полицейские приняли решение не дожидаться подкрепления, приблизились к преступнику под прикрытием патрульного автомобиля и арестовали его.

Сейчас подозреваемый находится в госпитале в стабильном состоянии и ожидает перевода в тюрьму. В ближайшее время будут получены результаты токсикологической экспертизы, которые покажут, не находился ли он под влиянием алкоголя или иных веществ.

















Фото: SlavicSac.com, Sacramento State, GoFundMe

Напомним, что ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил траур по погибшему офицеру.