Полицейские провожают в школу младшую сестру погибшего Марка Стасюка

Недавняя гибель полицейского из Ранчо-Кордовы Марка Стасюка оставила тяжесть на сердце многих, в особенности его младшей сестры Аияны. С момента трагедии коллеги Стасюка, бывшие его близкими друзьями, поддерживали ее семью. Вчера Аияна сообщила полицейским, что готова вернуться в школу, и попросила проводить ее.

Когда этим утром Аияна пришла на занятия, то вместе с учителями, родственниками и соседями ее встретили офицеры полиции и Службы шерифа из региона Сакраменто. Они приветствовали ее в знак памяти о брате и восхищения ее стойкостью. Самые лучшие слова нашел сотрудник Службы шерифа Недеогло, который объяснил Аияне, что она потеряла старшего брата, которого никогда уже не вернуть, но обрела большую семью братьев и сестер из правоохранительных органов, на чью любовь и поддержку она всегда может рассчитывать.

Департамент полиции Ранчо-Кордовы и Служба шерифа округа Сакраменто поблагодарили жителей города за поддержку. В память о Марке Стасюке полиция и Служба шерифа раздает гражданам синие ленточки, которые можно развесить на деревьях у дома или работы.

Многие жители города принесли к зданию полиции Ранчо-Кордовы продукты, цветы, открытки и другие подарки в знак поддержки офицеров.

Кроме того, для помощи семье Стасюка был открыт мемориальный фонд. Пожертвования можно сделать на сайте Кредитного союза CAHP или по почте, отправив чек по следующему адресу:

Deputy Mark Stasyuk Memorial Fund

CAHP Credit Union

2843 Manlove Road

P.O. Box 276507

Sacramento, CA 95827-6507

Подозреваемым в убийстве назван 38-летний Энтон Лемон Мур (он же Энтон Лемон Пэрис) из Ранчо-Кордовы, Калифорния. Мур, получивший несколько ранений в ожесточенной перестрелке с полицейскими, сейчас находится в госпитале и ожидает перевода в тюрьму.

В ходе конфронтации Марк Стасюк был убит, а его напарница Джулия Робертсон получила ранение. Также преступник ранил сотрудника магазина, в котором произошел конфликт. Его жизнь вне опасности.