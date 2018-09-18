В понедельник губернатор Калифорнии Джерри Браун сделал заявление по поводу гибели сотрудника Службы шерифа Марка Стасюка.

Сакраменто. Губернатор штата Калифорния Эдмунд Браун сегодня сделал следующее заявление по поводу гибели сотрудника Службы шерифа округа Сакраменто Марка Стасюка:

«Я и [моя супруга] Анна выражаем глубочайшие соболезнования семье офицера Стасюка, его близким и коллегам, и просим всех жителей Калифорнии мысленно быть с ними в этот нелегкий час».

27-летний Марк Стасюк был застрелен в понедельник, расследуя происшествие в одном из магазинов Ранчо-Кордовы. Еще один сотрудник Службы шерифа округа в ходе этого инцидента получил ранение.

Стасюк прослужил в рядах Службы шерифа округа Сакраменто 4 года. В память о нем флаги на Капитолии штата будут приспущены.

















Фото: SlavicSac.com, Sacramento State, GoFundMe

Марк оставил после себя мать, отца и сестру и супругу. Как сообщил сайту “Славянский Сакраменто” пресс-секретарь Службы шерифа округа Сакраменто сержант Шон Хемптон, Стасюк женился совсем недавно – в мае этого года. Близкие погибшего объявили сбор денег на сайте GoFundMe.