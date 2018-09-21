Процесс выборов в нескольких округах штата, включая Сакраменто, изменился

6 ноября жители округа Сакраменто проголосуют за своих кандидатов в Сенат, Палату представителей и местные органы власти, а также за ряд изменений в законодательстве Калифорнии. В этом году процесс выборов в нескольких округах штата, включая Сакраменто, претерпел ряд существенных изменений, о которых следует знать всем избирателям региона.

Самое заметное нововведение заключается в том, что традиционные участки были заменены на так называемые избирательные центры (vote centers). Большинство из этих центров будут работать с 3 по 6 ноября, однако некоторые из них откроются на неделю раньше, 27 октября.

Полный список адресов и часов работы избирательных центров округа Сакраменто опубликован на официальном сайте Департамента выборов и регистрации избирателей.

В любом из этих центров избиратели, независимо от места их проживания, смогут зарегистрироваться, получить инструкции и предвыборные материалы на нескольких языках и, конечно же, проголосовать — с помощью бумажного бюллетеня или автомата.

Другое важное изменение — бюллетени для голосования теперь рассылаются всем зарегистрированным избирателям по почте. Заполнить бюллетень и отправить его в прилагаемом конверте можно сразу же после получения, не дожидаясь открытия избирательных центров. Те же, кто никуда не спешит или не хочет тратить деньги на почтовую марку, могут опустить заполненный бланк в традиционную урну. Помимо избирательных центров, урны для голосования будут размещены в библиотеках и других общественных местах.