Пока мой сын старательно выводит прописной текст из учебника по русскому языку, дочь готовит карточки по предмету Мировые Религии. Ей необходимо пройти этот курс за восемь недель и сдать тест. Наш младший школьник, шесть лет, кропотливо работает в прописи, привлекая моё внимание на каждую ровно-выведенную букву: “Мамочка, посмотри, красиво?” Каждый старается. Ещё бы! Ведь нужно справиться с дневной нормой по математике, английскому и русскому языкам и гуманитарным предметам. После – естественные науки и долгожданные опыты! А потом – свободное время для игры на улице и собственных увлечений.

Вот уже четыре года, как мы перешли на домашнее обучение и очень этим довольны. Добродушная атмосфера любви и доверия, в которой непринужденно передается все самое ценное: надежда, уверенность, мораль, знания, умения, ответственность, понимание жизни, вера. Ведь кто, как не родители, волнуются о настоящем успехе детей, а не о государственных стандартах; об их здравом суждении, а не о рейтинге школьного района, об их полноценном развитии, а не сохранении профессии, об их максимальных достижениях, а не о служебном росте. Поэтому домашнее обучение давно уже нашло свое место в системе образования и продолжает набирать обороты.

Домашнее образование [ДО] это форма обучения, при которой ребёнок учится дома под руководством родителей. Родители выбирают программу, следят за прогрессом ребенка, тестируют и ставят оценки, готовят детей к колледжу – в общем, несут полную ответственность за учебный процесс. Дело это конечно непростое, но, должна сказать, очень увлекательное. Движение ДО растет быстрее, чем любая другая форма обучения; всё больше родителей находит ДО перспективным и предпочтительным.

Одно из основных преимуществ – свобода выбора: выбор программы, расписания, учителей, предметов, философского подхода, и практически всего остального.

Система домашнего обучения очень разнообразна и предоставляет родителям и детям не только более широкие академические возможности, но и перспективу разностороннего развития соответственно интересам и способностям детей. Именно здесь в полной мере реализуется то, что принято нызывать индивидуальным подходом. Все дети разные и подход к ним нужен тоже разный. Многие дети не находят своего места в государственной школе только потому, что их восприятие не совпадает со стилем преподавания. Например, ярко творческим детям лучше подойдёт программа с выраженным творческим уклоном. Для моего старшего сына, например, математика это не столько учебник и тетрадь, сколько, своего рода, мастерская, где он изобретает, строит, тестирует. Это проекты с лего, магниты, провода, пробирки, инструменты, строительный материал, черчение и множество опытов. Ему нужна наглядность и возможность работать своими руками. Есть дети, которые работают быстро и справляются с программой за пол-года. Есть дети,- неусидчивые, им тяжело провести 50 минут в одной позе. Я знаю мальчика, которому, во время уроков, нужно было обязательно выходить на улицу каждые 30-40 минут для активного отдыха – ему так легче было сосредоточиться. Я также знаю семьи, которые, помимо математики и языка, не пользуются учебниками: знания истории, географии и других наук их дети получают из тщательно подобранной художественной литературы. На удивление это довольно глубокий и познавательный метод обучения. В рамках государственного образования, такого разнообразия, конечно, нет. А кто сказал, что процесс обучения должен быть однообразным и неинтересным?

Важное преимущество, которое хотелось бы отметить, это возможность родителей контролировать процесс обучения. Ведь многие и переводят детей на ДО по той причине, что им надоело выступать в роли детектива и прокурора в школе. Постоянные новшества, программы, тесты, социальные проекты, которые довольно часто несут в себе противоречивый характер. Как правило, мало, что сообщается родителям. Находясь в постоянных поисках и догадках, родители приходят к пониманию, что проще взять дело в свои руки.

Сейчас уже хорошо известно, что дети на домашнем обучении опережают программу государственного образования. Во-первых, родители индивидуально работают со своими детьми и выбирают академически сильную, но в то же время посильную для детей программу. К тому же, мы понимаем, что родители не работают на рейтинг, как это делают школы, чтобы заработать финансирование; родители максимально заинтересованы в успехе своих детей. Во-вторых, ни для кого не секрет, что у детей лучше получается делать то, в чем они заинтересованы. А домашнее обучение как раз строится вокруг интересов ребенка. В-третьих, когда учением руководит любящий человек, оно идет легче и эффективнее. Детям сегодня часто не хватает родительского внимания, и они готовы на многое, чтобы только находиться рядом с мамой, слышать её голос, добрый или строгий, но зато любящий и любимый. Одна мама непоседливого мальчишки-третьеклассника, не проявлявшего особой тяги к учению, рассказывала мне, что когда они садились вместе за работу, её сын с такой нежностью прижимался к ней, буквально впивался в неё, как будто бы никак не мог насладиться ощущением материнскаго тепла. Мне ещё тогда вспомился отрывок из стихотворения Сергея Есенина “Письмо Матери” (1924 г):

Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.

Родители хоумскулеров довольно часто получают комплимент, что их дети самостоятельные, умеют себя обслужить и смотрят в глаза при разговоре. Домашнее обучение или хоумскулинг очень стимулирует личностный рост или развитие полноценной личности. Дети – не академические устройства, нуждающиеся в постоянных уроках и тестировании. Школа или образование это только одна из составных личности ребенка. Как подметил ещё Лев Николаевич Толстой, “это самое механическое искусство читать и писать часто в гораздо кратчайший срок приобретается вне школы, что весьма часто теряется, не находя приложения в жизни. Мать и отец, казалось бы, были в состоянии сделать это дома и гораздо легче, чем в школе. Главная часть образования народа приобретается не из школы, а из жизни. Образование идет своим независимым от школ путем.” Человек не сводится к совокупности школьных навыков, не менее важно уделять достаточно времени на развитие характера ребенка, его интересов, приоритетов, чувств, поведения; важно не упускать при этом его эмоциональное, физическое развитие (включая питание и сон), общение и много другое. Каждое из этих направлений нуждается в тонком подходе, и на всё необходимо время. К сожалению, в условиях современного образования, у родителей просто нет времени на воспитание, и дети чаще всего вырастают людьми, умеющими сдавать тесты, но не имеющими элементарных жизненных навыков, ответственности и способности обеспечить свои собственные нужды или позаботиться о близких.

Главное опасение, удерживающие многих родителей от перехода на ДО – а как же социализация? Многие считают, что хоумскулеры заперты в четырех стенах и лишены общения со сверстниками. На самом деле это большое заблуждение, потому что дети на ДО ведут гораздо более активный образ жизни, чем их ровесники-школьники, и регулярно посещают различные уроки, кружки, дополнительные занятия, клубы, парки, музеи, экскурсии и так далее. Это самое живое обучение с практическим применением. Таких мероприятий и групп – множество, причем самого различного формата: платных и бесплатных, больших и маленьких, научных и художественных, религиозных и светских, развлекательных и образовательных…… Преимущество и в том, что хоумскулеры посещают эти места в школьное время, когда людей не так много, и со скидкой в цене.

Тема домашнего образования очень широка и всего за один раз не раскроешь. Плюсов действительно много. Добавьте сюда регулярное времяпрепровождение с семьёй, неограниченное время на свежем воздухе, дополнительный семейный отпуск, меньше болезней, здоровая социальная среда, воспитание характера, поддерживающая и более безопасная атмосфера, минимальная вероятность столкнуться с насмешками, возможность сохранить в семье русский язык, передать детям систему ценностей или вероисповедания – ну разве не заманчиво?!

Как я упомянула раннее – нам очень нравится. Большинство предметов я преподаю сама, но мои ребята еженедельно посещают занятия по английскому, естественным наукам, истории или искусству, а спортом занимаюся три раза в неделю. Один раз в неделю стараемся выехать на экскурсию, сами или с группой, и посещаем несколько кружков по увлечениям: лего, балет, гимнастика, верховая езда, коньки, плаванье – не всё сразу, конечно, чередуем по полугодиям.

Многие беспокоятся, что не потянут такой труд. Будьте уверены, что поддержку вы найдете всегда. Сообщество хоумскулеров здесь в Америке очень велико и предлагает разнообразие семинаров, тренингов, конференций, общения, консультаций и тд. У нас даже образовалась русскоязычная группа ДО. Мы регулярно собираемся на чаепития, делимся опытом, обмениваемся находками, просто общаемся. Практически каждая мама в нашей группе – специалист в той или иной области, что очень помогает всем и служит большой поддержкой. Если вы заинтересовались, то добро пожаловать в наш круг. Очень надеюсь, что мне удалось осветить основные вопросы этой обширной темы, но не исключаю, что после прочтения этой статьи у вас возникнет больше вопросов, чем было. Не стесняйтесь их задавать. Я с удовольствием отвечу на них и буду рада общению. Ведь как бы ни отличался наш подход к образованию, мы все согласны в одном, что дети — это наше будущее, а в будущее хочется вкладывать только самое светлое и лучшее.

А напоследок – один из моих любимых отрывков, ярко описывающий картину домашнего обучения (И.А. Бунин, 1906):

“Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

– Ну уж Бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу…

И какой радостью засияли твои глаза!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки! Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос.

– Один… Два… Пять… – говорил ты, с трудом водя по бумаге.

– Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

– Сейчас, сейчас, – говорил ты поспешно. – Я сначала: один, два…

И смущенно глядел на меня.

– Ну, три…

– Да, да, три! – подхватил ты радостно. – Я знаю. И выводил три, как большую прописную букву Е.”

Вита Татур, M.A., B.A.

Основатель проекта Grow Intelligent Education Center

Со мной можно связаться через электронную почту, vtatur@gmail.com, или мою страничку в фейсбук, Viktoriya Vita Tatur.