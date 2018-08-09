Русскоязычные жители США предпочитают детективы

Анализ предпочтений русскоязычных зрителей онлайн-кинотеатра ivi в США показал, что основное количество просмотров в июле пришлось на детективные сериалы. При этом в сравнении с предыдущим периодом трафик аудитории в США вырос на 39%. Общее количество просмотров в США составляет более 10% от всего смотрения сервиса в мире.

Онлайн-кинотеатр ivi зафиксировал, что жители США, говорящие на русском языке и являющиеся подписчиками сервиса, больше всего интересуются отечественными детективными сериалами. Так в ТОП-3 попали сразу два современных детективных сериала. Новинка июля – «Sпарта», с Александром Петровым в главной роли, собрала за первый месяц показа около 10% всей аудитории сервиса в США, а сериал «Свидетели» 2017 года замкнул тройку лидеров с 9,9% просмотров. При этом детективный жанр по сравнению с другими смотрят в 2 раза чаще.

Первое место по количеству просмотров уверенно держит ситком «Девочки не сдаются» – 15% от общего числа за месяц. Это единственный сериал в жанре «комедия», который попал в ТОП и заслужил любовь зрителей.

Среди фильмов наиболее популярной в исследуемый период стала картина «Я худею» с Александрой Бортич и Ириной Горбачевой в главных ролях. Добрую комедию с вдохновляющим сюжетом посмотрели около 5% зрителей сервиса в США. Фильм хорошо был встречен критиками и попал в рейтинг самых кассовых российских фильмов первой половины 2018 года.

Лидером по количеству просмотров в США среди мультфильмов стал анимационный сериал «Фиксики». Доля просмотров среди русскоязычных зрителей сервиса составила более 3%.