Стивен Сигал назначен представителем по американо-российским отношениям

Российский МИД в субботу заявил о назначении американского актера Стивена Сигала специальным представителем по американо-российским отношениям в гуманитарной сфере. Как напоминает Голос Америки, что 2016 году президент РФ Владимир Путин вручил Сигалу российский паспорт.

“Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее”, – говорится в официальном сообщении МИДа РФ.

Как отмечают преставители российского МИДа, “речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН”.