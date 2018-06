В 8:50 утра 11 июня Дорожная полиция округа Контра-Коста получила сообщение об аварии, произошедшей на автотрассе I-680 к северу от Эль-Пинтадо-роуд из-за упавшего на проезжую часть дерева. 58-летняя Людмила Бейзер из Дэнвилла получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

Согласно выводам предварительного расследования, Бейзер ехала по северному направлению шоссе I-680 в серебристом автомобиле «Мерседес» 2016 модельного года. За перекрестком с Эль-Пинтадо-роуд стоявшее на холме справа от дороги дерево высотой около 60 футов (20 метров) неожиданно упало прямо на ее автомобиль. Прибывшие на место аварии медики константировали смерть Бейзер.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Дорожная полиция Калифорнии просит всех очевидцев аварии и предшествующих ей событий связаться с офисом Дорожной полиции округа Контра-Коста в Мартинесе.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Людмила Бейзер являлась русскоязычным доктором больницы John Muir Hospital в районе Залива Сан-Франциско. Администрация госпиталя уже опубликовала официальные соболезнования по поводу преждевременной смерти сотрудника.

.@CaltransHQ crews chopping up pine tree that fell on NB 680 at El Cerro. @CHP_GoldenGate investigator says unclear if tree fell on car, or if driver crashed into it AFTER it fell. #chp says female driver killed #Danville @KTVU pic.twitter.com/3TsULJRTsq

— Allie Rasmus KTVU (@arasmusKTVU) June 11, 2018