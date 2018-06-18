В чем секрет успешного голливудского фильма?

Вы никогда не задумывались о том, что делает фильм захватывающим и успешным? Бывает, что и бюджет у картины внушительный, и снято вроде бы неплохо, но чего-то не хватает – то ли игра актеров подводит, то ли сюжет невнятный или запутанный, то ли вообще непонятно, что режиссер хотел сказать зрителям своим произведением.

А бывает, натыкаешься на что-то действительно стоящее – и подбор актеров удачный, и режиссура, и сюжет. Все интересно, гармонично и смотрится на одном дыхании! Обычно такой шедевр надолго остается в памяти у зрителя, получает неплохие кассовые сборы, а после просмотра непременно хочется побольше узнать о его создателях, встретиться с ними и пожать руку.

Игру одного из таких актеров мне посчастливилось наблюдать на протяжении нескольких недель на съемках короткометражного фильма Magic ’85 в Лос-Анджелесе в прошлом году.

Съемка проходила под эгидой одной из самых элитных кинематографических школ США — Американского института киноискусства (AFI) в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что это образовательное учреждение было организовано по инициативе 36-го президента США Линдона Джонсона и является своеобразным заповедником американского киномастерства. Выпускники этой исторической школы становятся самыми востребованными специалистами в Голливуде и во всем мире. В совет директоров входят такие известные личности как кинорежиссер и продюсер Фрэнсис Коппола (шестикратный лауреат премии «Оскар»), Грегори Пек («Оскар» за «Убить пересмешника», 1962), Сидни Пуатье («Оскар» за лучшую мужскую роль в «Полевых лилиях», 1963 год) и другие.

Выпускниками AFI были созданы такие фильмы как «Реквием по мечте», «Черный лебедь» (режиссер Даррен Аронофски), «Линкольн», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана» (оператор Януш Камински), «Взвод», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Джанго освобожденный» (оператор Роберт Ричардсон).

Одним из выпускников AFI по специальности «продюсер» является россиянин Михаил Макеев, приехавший в Лос-Анджелес из Москвы. Ранее он закончил ВГИК и LA Film School, где обучался режиссуре.

Чтобы получить диплом, студенту школы нужно не только посещать занятия, но и, в соответствии со спецификой учебного заведения, снять короткометражный фильм.

В качестве своей дипломной работы Михаил взялся продюсировать фильм Magic ’85, рассказывающий о проблеме СПИДа в США в середине 80-х. Действие фильма происходит на фоне легендарных финальных матчей НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Фильм раскрывает природу вируса СПИДа через отношения Габриэля, 33-летнего работника хосписа, и Тревора, 34-летнего отца, умирающего от СПИДа.

Несмотря на то, что это короткометражный фильм (с соответствующим бюджетом всего в $60 тыс.), для продюсера на съемочных площадках дел невпроворот. Это и получение многочисленных разрешений, которые обязательны для съемок на улицах Лос-Анджелеса, и организация рабочего процесса, и подбор и размещение актеров, а также, что немаловажно – обеспечение питания для всех членов большой команды.

Деятельность продюсера интересна еще и тем, что никогда не знаешь, с чем тебе придется столкнуться в следующий момент: пойдет дождь – организуй помещение, палатки и дождевики для команды, заболеет актер – срочно найди подходящую замену и так далее.

У режиссера задача более креативная и оттого не менее интересная. В основном это работа с актерским составом и технарями.

Не буду вдаваться в процесс съемки фильма, скажу только одно – создание любого шедевра не назовешь беззаботной прогулкой по пляжу. Иногда нужно сломя голову мчаться решать многочисленные проблемы, а иногда – часами слоняться по площадке от скуки.

Кинематограф, как мы знаем, это групповая работа, и многое зависит от того, насколько слажена команда и насколько дружно все ее члены работают на общую цель. А цель ясна – снять картину, которая понравится не только продюсеру, но и зрителям, даст толчок к общественным обсуждениям, создаст резонанс. А также, не будем скрывать, принесет ее создателям определенный профит. И чем больше – тем лучше.

Взять, например, культовый американский «Побег», который для меня и других многочисленных поклонников является удачным примером чрезвычайно успешного телесериала. Здесь прекрасно все – талантливая игра актеров, интригующий и оригинальный захватывающий сюжет.

Эту точку зрения подтверждает Чарльз Бейкер, сыгравший множество интересных ролей в десятках голливудских фильмов, в том числе в сериалах «Побег» (кемпер в эпизоде «Преследование») и «Во все тяжкие» (Тощий Пит).

«Для того, чтобы фильм был на высоте, требуется, чтобы вся команда – от режиссера до операторов и ассистентов продюсера – были “на одной волне”, – поделился со мной актер, – чтобы все участники процесса съемок имели единую цель и понимали друг друга с полуслова».

Впрочем, данная истина стара как мир и относится к любому проекту и начинанию, не только к кинопроизводству.

Бейкер говорит, что ему близка поднятая в Magic ‘85 тема общественного порицания гомосексуальных наклонностей и сопутствующих им заболеваний, в том числе иммунодефицита. Как рассказал актер, в молодости ему пришлось наблюдать за заразившимся СПИДом приятелем, поэтому он согласился сыграть главную роль в короткометражке.

Кстати, AFI и другие голливудские киношколы активно спонсируют талантливых студентов. Они работают по принципу стартапов: вкладываем в 10 учеников, и даже если лишь один из них «выстрелит» – цель уже достигнута. Поэтому деятельность таких школ поддерживают ведущие голливудские студии, такие как Warner Bros и Sony Pictures.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com