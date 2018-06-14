Калифорнийцы незаконно поставляли вооружение в Россию

Жители Района залива Сан-Франциско признают вину в незаконном экспорте товаров оборонного назначения. Об это сообщает Федеральная прокуратура Калифорнии.

Наум и Ирина Морговские признали себя виновными в участии в преступной схеме по вывозу из страны деталей для прицелов ночного видения и тепловизоров в нарушение Закона о контроле за экспортом вооружений. Об этом объявили исполняющий обязанности федерального прокурора Алекс Се, помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс и специальный агент ФБР Джон Беннетт.

69-летний Наум Морговский и 66-летняя Ирина Морговская, проживающие в Хиллсборо (Калифорния), сознались в том, что, не имея соответствующей лицензии, продавали российской фирме различные компоненты оружейных прицелов, включая электронно-оптические преобразователи и линзы. Также они признали, что их сообщник в России передавал им списки компонентов, необходимых для производства приборов ночного видения. Обвиняемые приобретали данные компоненты через свою компанию под названием Hitek International, а затем переправляли в Россию и другие европейские страны. Более того, обвиняемые признали, что экспортируемые ими товары находились в списке вооружений и не подлежали вывозу из страны без лицензии Управления по контролю за торговлей оборонной продукцией. Соответствующей лицензии у Морговских не было.

«Защита передовых технологий от незаконного экспорта крайне важна для национальной безопасности, в особенности когда эти технологии имеют военное применение, – сказал исполняющий обязанности федерального прокурора Се. – Данный судебный процесс и сегодняшние признания демонстрируют решимость Министерства юстиции использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, включая уголовные обвинения, для защиты национальной безопасности».

Помимо экспорта компонентов Наум Морговский сознался в том, что принимал меры по сокрытию своих преступлений, чтобы семейная пара могла продолжать вести свой незаконный бизнес. В частности, он признался в отмывании полученных денег и использовании чужого имени для утаивания своей причастности к экспорту.

27 апреля 2017 года федеральный суд присяжных издал обвинительный акт, в котором чета Морговских и 72-летний Марк Мигдал из Портола-Вэлли (Калифорния) обвинялись в участии в трех преступных схемах — одной по незаконному экспорту и двух по банковскому мошенничеству. Предъявленные Науму Морговскому обвинения в банковском мошенничестве по-прежнему остаются в силе.

Науму и Ирине Морговским грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Максимальный штраф за незаконный экспорт вооружений составляет $1 000 000, а за отмывание денег – $500 000.