На сайте GoFundMe идет сбор средств в помощь семье Лопаткиных из Чикаго. Семье требуется около ста тысяч долларов на экстренную транспортировку ребенка в США.



Оксана Лопаткина с двумя сыновьями, Михаилом и Давидом, прилетела в Украину проводить в последний путь скончавшегося после долгой болезни отца. После похорон Оксану и ее детей пригласили на прогулку по реке, во время которой произошло несчастье — в их лодку врезалась другая лодка с нетрезвым водителем.

Давид Лопаткин получил тяжелую травму головы и находится в искусственной коме в госпитале в Херсоне. Благодаря собранным пожертвованиям и помощи украинских и американских врачей семье удалось организовать его перевозку в США. Состояние Давида остается критическим, но врачи делают все возможное, чтобы он выдержал предстоящий перелет через океан.