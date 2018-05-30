Хакер-наемник, сотрудничавший с ФСБ, приговорен к 60 месяцам тюрьмы

Его заданием был взлом учетных записей электронной почты, сообщает офис Федеральной прокуратуры.

23-летний житель и гражданин Канады Карим Баратов, известный также как Кай, Карим Таловеров и Карим Акехмет Токбергенов, был приговорен к пяти годам тюремного заключения и уплате штрафа, составляющего все оставшиеся у него денежные средства.

«Хакеры-преступники и страны, нанимающие их, делают крупную ошибку, нацеливаясь на американские компании и американских граждан. Мы найдем их, где бы они ни находились, – сказал помощник генерального прокурора Джон Демерс. – Хочу поблагодарить правоохранительные органы Канады за огромную помощь в поимке Баратова. Мы продолжим сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы находить и привлекать к ответственности тех, кто нарушает наши законы».

Баратов и еще трое подсудимых, включая двух сотрудников Федеральной службы безопасности России, обвиняются в совершении ряда преступлений, связанных со взломом учетных записей электронной почты Yahoo и других провайдеров. В частности, им были предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома, в ходе которого два сотрудника ФСБ нанимали хакеров для сбора информации посредством проникновения в компьютеры США и других стран. С января 2014 по декабрь 2016 года преступники совершали несанкционированные проникновения в компьютерную сеть Yahoo и мошеннические действия с учетными записями электронной почты других провайдеров.

Роль Баратова в данном сговоре заключалась во взломе учетных записей пользователей, представлявших интерес для его сообщника, сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева. Полученные пароли Баратов отправлял Докучаеву за денежное вознаграждение.

Баратов был арестован в Канаде в марте 2017 года и был экстрадирован в Северный судебный округ Калифорнии в августе 2017 года. Баратов признал себя виновным по пунктам 1 и 40-47 обвинения.

Пункт 1 обвиняет Карима Баратова, Дмитрия Докучаева, Игоря Сущина и Алексея Белана в сговоре с целью нарушения Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях в виде кражи информации с защищенных компьютеров и причинения вреда защищенным компьютерам.

Пункты с 40 по 47 обвиняют Баратова и Докучаева в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами.

По условиям сделки с правосудием Баратов сознался не только в попытке взлома по крайней мере 80 учетных записей электронной почты по заказу своего сообщника из ФСБ, но и во взломе более 11 000 учетных записей с 2010 года до момента его ареста канадскими властями в марте 2017 года.

Помимо тюремного срока, Баратов согласился выплатить компенсацию пострадавшим от его действий и штраф в размере до $2 250 000 ($250 000 по каждому пункту обвинения) из оставшихся у него после выплаты компенсации средств.