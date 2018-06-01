Украинец мошенничал с подарочными сертификатами Apple

Как объявил федеральный прокурор Скотт Мюррей, 37-летний гражданин Украины Юрий Халабуда признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно документам суда, в апреле и мае 2017 года Халабуда и его сообщник использовали отсканированные изображения подарочных сертификатов для покупки техники Apple в магазине Best Buy в Салеме, штат Нью-Гэмпшир. 13 мая 2017 года сотрудник магазина заметил, что Халабуда предъявил отсканированные изображения подарочных сертификатов при покупке товаров на сумму более $2 200, и сообщил об этом в полицию. В тот же день Халабуда был арестован полицией Салема за управление автомобилем без водительских прав. В ходе расследования Департамент полиции Салема получил ордер на обыск сотового телефона, который был у Халабуды в момент ареста. При обыске на телефоне были обнаружены текстовые сообщения, свидетельствующие о том, что Халабуде было известно незаконное происхождение подарочных сертификатов, использованных им в магазине.

Вынесение приговора Юрию Халабуде назначено на 12 сентября 2018 года.

«К сожалению, прогресс техники дает больше возможностей для мошенничества, – сказал в своей речи федеральный прокурор Мюррей. – Наши сотрудники и их коллеги из других правоохранительных органов продолжат работу по привлечению к ответственности тех, кто участвует в различных видах мошенничества».

«Из-за мистера Халабуды и ему подобных, обманывающих местный бизнес, повышаются цены для всех покупателей, – сказал Харольд Шоу, специальный агент отделения ФБР в Бостоне. – Этот судебный процесс должен послужить предупреждением о том, что ФБР и наши партнеры будут преследовать тех, кто занимается финансовым мошенничеством и наносит ущерб другим своей преступной деятельностью».