Пастор славянской церкви Harvest Christian Center в штате Вашингтон (г. Эверетт) Николай Кулакевич попал в кому, находясь в поездке по Карибскому морю. Близкие сообщают, что религиозный деятель находится в серьезном положении и переправлен в больницу во Флориде.

Фото: Facebook/GoFundMe

Пастор церкви Harvest Christian Center Николай Кулакевич находился в тропическом круизе с двумя братьями, сестрой и их семьями, когда у него случился инсульт с потерей сознания. Он был немедленно направлен в корабельный медотсек до тех пор, пока ранним утром в среду лайнер не прибыл в порт Ямайки. Обследование на томографе выявило кровоизлияние в мозг. Врач в госпитале Ямайки, который занимается случаем пастора Ника, близко знаком с этим угрожающим жизни заболеванием – его жена также перенесла инсульт, сообщают члены церкви в Фейсбуке и на сайте GoFundMe.

Церковь Harvest Christian Center в Сиэтле и группа прихожан под началом Тани организовали транспортировку больного, но из-за отсутствия у него медицинской страховки американские госпитали отказывались принимать его или потребовали предоплату. Члены церкви объявили сбор финансов – требуется около $100 тыс. на лечение священнослужителя.

Супруга пастора поговорила с врачом Ника и вскоре Ника перевезли во флоридский госпиталь в Джексовилле. Его диагноз – кровоизлияние и отек мозга, что обычно происходит из-за высокого кровяного давления или вообще без видимых причин. Врач Ника, специалист с 32-летним стажем, сделал со своей стороны все возможное для его выздоровления. Теперь больным занимаются американские врачи.

Также у пастора Ника скопление жидкости в легких и проблемы с сердцем (возможно, из-за сильных лекарств, которые ему приходится принимать). Врачи держат отек под контролем и с осторожностью отнеслись к принятию решения о перевозке больного.