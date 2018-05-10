Извержение вулкана Килауэа на Гавайях в ближайшие недели может усилиться и привести к выбросу валунов, камней и пепла на километры вокруг, сообщила в среду Геологическая служба США. Геологическая служба США предупреждает, что в этом случае разброс обломков скальных пород может составить более километра.

Извержение Килауэа, одного из самых активных вулканов в мире, началось на прошлой неделе. Потоки лавы, идущие из расщелин на его восточном склоне, уничтожили по меньшей мере 36 жилых домов и других зданий. Около 2 тысяч местных жителей были эвакуированы.

По оценкам Геологической службы, риск увеличится, если лава опустится ниже уровня грунтовых вод под кальдерой (воронкой на вершине вулкана). Приток воды изнутри может привести к взрывам под действием пара.

Геологическая служба сообщила, что более мощное извержение может привести к выбросу «баллистических скальных пород» весом до тонны на расстояние до одного километра, а более мелких камней – на гораздо более дальнее расстояние.

Появление двух новых вулканических каналов побудило власти разослать СМС с требованием к оставшимся жителям двух поселений на восточном склоне вулкана покинуть этот район немедленно. После этого полиция начала обходы домов.

Оба поселения находятся в лесистой, удаленной части Большого острова на восточном склоне вулкана Килауэа, который извергается непрерывно с 1983 года.

В последние годы вулкан в основном выбрасывал лаву в труднодоступные районы национального парка или к побережью. Но после открытия на прошлой неделе вулканических каналов лава, газы и пары накрывают жилые территории.

Нет никаких признаков, указывающих на прекращение извержения. Также неясно, как далеко может разлиться лава, сообщает Голос Америки.