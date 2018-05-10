Сенат штата Нью-Йорк отметил специальной резолюцией прошедший в Нью-Йорк-Сити марш «Бессмертного полка» и почтил минутой молчания память павших во Второй мировой войне.

Фото: America: Inside and Out

«Победа во Второй мировой войне была достигнута упорной борьбой, личной храбростью, самоотверженностью и героизмом солдат и граждан разных национальностей. Их самопожертвование предотвратило гибель и страдания многих других и остановило Холокост», – говорится в Резолюции J4960. – Целью “Бессмертного полка” является сохранение памяти о том, как Америка, Британия, Советский Союз, Китай и другие страны антигитлеровской коалиции сражались вместе, победили нацизм и выиграли Вторую мировую войну. Крайне важно передать это наследство и примеры храбрости, служения и самопожертвования молодому поколению».

Экземпляры резолюции были вручены послу Российской Федерации в США Сергею Овсянникову и президенту организации «Русская молодежь Америки» Игорю Кочану.

На днях в Сан-Франциско, Сиэтле, Нью-Йорке и других городах Америки состоялись почетные шествия «Бессмертного полка».