Извержение вулкана на Гавайях вызвало землетрясение в 6,9 балла, сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки зарегистрированы 4 мая в районе активного вулкана Килаэуа.

Фото: Jeremiah Osuma

На «Большом острове» архипелага Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа. На острове проживает около 200 000 человек, он является популярным местом паломничества туристов и искателей приключений.

Местные правоохранительные органы объявили о введении чрезвычайного положения и сообщают о срочной эвакуации населения.

Гавайская вулканическая обсерватория сообщила следующие подробности.

Извержение в районе Леилани-Эстейтс Восточной рифтовой зоны вулкана Килауэа началось вечером 3 мая и завершилось около 6:30 вечера по местному времени. Брызги лавы и облака газа выбрасывались из трещины около 2 часов. Лава распространилась на небольшое расстояние от трещины, менее 10 метров. В районе извержения наблюдались выбросы горячего белого пара и голубого дыма.

Геологи сообщили о присутствии сернистого газа в заметных количествах, что типично для активных и недавно бывших активными трещин. Высокая концентрация газа наблюдается в пределах 10 метров от трещины.

Начальные фазы так называемых щелевых извержений динамичны и непредсказуемы. В их ходе могут возникать дополнительные трещины и новые выбросы лавы. В настоящее время неизвестно, где и когда могут образоваться новые жерла.

Килауэа является самым молодым вулканом острова Гавайи. Топографически он выглядит небольшим возвышением у юго-восточного склона Мауна-Лоа, и многие годы Килаэуа считался всего лишь спутником своего гигантского соседа. Однако более поздние исследования выявили, что у Килауэа есть свои собственные магматические каналы, которые уходят на глубину более 60 километров.

Также сообщается о землетрясении магнитудой 6,9 балла в районе извержения вулкана.