Президент Дональд Трамп выступает за свободу вероисповедания в Соединенных Штатах. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Америка – нация верующих, и сила молитвы укрепляет наше единство»

Президент Дональд Трамп

В начале мая президент Дональд Трамп подписал указ, обеспечивающий религиозным и общественным организациям, которые составляют основу американского общества, мощную защиту в нынешней администрации Белого дома и в федеральном правительстве.

Цель этого указа, озаглавленного «Создание инициативы Белого дома по вере и возможностям»:

– выработать политику администрации в области религиозных и общественных программ;

– дать рекомендации в области сотрудничества религиозных и общественных организаций, а также выработки более эффективных решений проблемы бедности;

– информировать администрацию о всех случаях нарушения исполнительной властью законов о защите свободы вероисповедания;

– устранить препятствия на пути обеспечения свободы вероисповедания.

Данным указом в пределах Исполнительного офиса президента создается Инициатива Белого дома по вере и возможностям.

Для управления Инициативой будет введена должность Советника по Инициативе Белого дома по вере и возможностям, а ее поддержку будут осуществлять эксперты и общественные и религиозные лидеры вне федерального правительства.

Приоритет свободы вероисповедания

Президент Трамп ясно дал понять, что свобода вероисповедания является одним из приоритетов его администрации.

В октябре 2017 года Министерство юстиции выработало двадцать принципов, направляющих судебную стратегию администрации и защищающих свободу вероисповедания.

В январе 2018 года Министерство юстиции объявило о внесении изменений в Руководство федерального прокурора, поднимающих значимость дел о свободе вероисповедания и требующих назначить ответственных по вопросам свободы вероисповедания во всех федеральных прокуратурах.

Также в январе 2018 года Министерство здравоохранения и социальных служб объявило о значительных изменениях в политике защиты свободы вероисповедания внутри правительства и вне его. Эти изменения:

– формируют новый Отдел совести и свободы вероисповедания;

– вводят усиленный контроль за исполнением 25 существующих законодательных мер, защищающих американцев, которые участвуют в программах Министерства здравоохранения и имеют определенные религиозные или моральные убеждения по поводу некоторых медицинских услуг.

Одна нация под Богом

Президент Трамп публично поддержал верующих и выступающих за святость жизни, говорится на сайте Белого дома.

Это третье по счету общественное выступление президента, подчеркивающее важность молитвы, включая посещение Национального завтрака молитвы всего через две недели после инаугурации.

Президент Трамп объявил несколько дней молитвы, включая Национальный день молитвы о жертвах урагана «Харви».

13 октября 2017 года президент Трамп выступил на «Cаммите голосующих за моральные ценности».

19 января 2018 года Трамп стал первым президентом, обратившимся к участникам шествия «Марш жизни» посредством спутниковой связи.

Вице-президент Майк Пенс обратился к участникам «Марша жизни» в 2017 году, став первым действующим вице-президентом, сделавшим это лично.

Защита свободы вероисповедания

На посту президента Дональд Трамп был защитником религиозной свободы в Соединенных Штатах, возвращая идеалы, которые стали фундаментом нашей нации с момента ее основания, напоминает пресс-служба администрации президента.

4 мая 2017 года президент подписал указ в поддержку свободы вероисповедания и свободы слова, который:

– защищает право религиозных организаций поддерживать кандидатов и общественные движения, соответствующие их жизненным ценностям;

– избавляет верующих американцев и их организации от необходимости выбирать между закрытием и нарушением устоев веры, подчиняясь требованиям Реформы здравоохранения Барака Обамы.

Президент объявил об отмене политики администрации Обамы и позволил домам молитвы получать федеральную помощь в кризисных ситуациях.

Администрация Трампа выступала на стороне свободы вероисповедания в судах:

– она поддержала право пекаря Джека Филлипса управлять своей пекарней в соответствии с его религиозными убеждениями.

Защищая святость жизни

Президент Трамп был одним из главных защитников святости жизни за всю историю Белого дома, считает его окружение.

Трамп восстановил и расширил «Политику Мехико-Сити», которая запрещает использовать $9 млрд иностранной помощи для финансирования глобальной индустрии абортов и ее сторонников.

Президент Трамп подписал Резолюцию 43, которая отменила “скороспелый” закон администрации Обамы, запрещающий штатам лишать финансирования определенные клиники абортов.

Администрация президента Трампа также издала указания по предотвращению использования средств налогоплательщиков для оплаты абортов по полисам медицинского страхования.