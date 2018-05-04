Власти штата Айовa ужесточили правила проведения абортов

Губернатор Айовы Ким Рейнольдс поставила подпись под законом, запрещающим проведение аборта после того, как у эмбриона обнаруживается сердцебиение. Зачастую это происходит на седьмой неделе, когда женщина может еще даже не знать, что беременна.

Это решение властей традиционно республиканского штата Айова стало самой жесткой ограничительной мерой против искусственного прерывания беременности в Соединенных Штатах.

Сенаторы штата, которые поддержали законопроект, заявили ранее, что их цель – бросить вызов историческому вердикту Верховного суда США 1973 года, согласно которому право женщин на аборт гарантировано Конституцией.

В штате Миссисипи в марте появился закон о запрете абортов на 16 неделе беременности, а в Кентукки – в апреле – запрет на аборт начиная с 11 недели. Оба этих закона оспариваются в судах. Вероятнее всего, судебный иск будет подан и в отношении закона в Айове, сообщает Голос Америки.