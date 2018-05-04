Эксклюзивные цены, позволяющие сэкономить до $500 на перелетах

Программа Secret Fares компании Hopper предлагает эксклюзивные цены, позволяющие сэкономить до $500 на авиаперелеты. По крайней мере, так утверждается в пресс-релизе компании. Приложение Hoper представляет программу Secret Fares («Секретные цены»). Более 20% продаж генерируются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, что означает, что пользователи покупают билеты на рейсы, которые они даже не искали.

Поиск авиабилетов по выгодной цене – трудоемкий процесс. Статистика показывает, что пассажиры, ищущие выгодные предложения в Интернете, в конце концов платят больше, говорят аналитики приложения Hopper. А что, если авиаперевозчики могли бы просто отправить вам индивидуальное предложение прямо на смартфон?

“Мы организовали Secret Fares в сотрудничестве с несколькими авиалиниями. Существуют скидки, доступные исключительно пользователям Hopper – билеты на рейсы компаний-участников могут быть до 35% дешевле. Для дальних перелетов экономия может составить больше $500 – такие цены вы не найдете нигде, даже на сайтах метапоиска”, – говорится на сайте компании.

В программе Secret Fares участвуют более 60 000 рейсов в такие точки мира как Токио, Мельбурн, Париж, Барселона, Рио-де-Жанейро и Коста-Рика. Программа является прозрачной: до приобретения билета у вас будет полная информация о рейсе – авиалиния, время вылета, время прибытия и так далее.

“Мы стали самым популярным в Соединенных Штатах приложением для приобретения авиабилетов, и закрытая среда мобильной платформы ставит нас в уникальное положение”, – делятся стартаперы.

В основной массе пользователи Hopper начинают искать билеты за 4-5 месяцев до вылета (более чем на 90 дней раньше, чем остальные пассажиры). Пользователи приложения уже установили более 60 миллионов отслеживаний рейсов и ежедневно добавляют 150 000 новых.

Клиентская база приложения уникальна: 62% составляет молодежь, 90% путешествует для отдыха, а 52% совершает поездки за границу.

“Если авиаперевозчик предлагает подобные скидки в Интернете, это обычно приводит к ценовой войне, потому что конкурентам легко найти эту скидку и предложить более низкую цену, – говорится в пресс-релизе компании. – Посредством программы Secret Fares авиалинии могут информировать ценных потенциальных пассажиров в индивидуальном порядке и бронировать билеты за месяцы до вылета”.

Для пользователей Hopper это означает, что приложение будет сообщать им о секретных ценах, которые могут быть на сотни долларов ниже, чем где-либо еще.