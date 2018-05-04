Количество петиций на политическое убежище в Соединенных Штатах, поданных гражданами России, в 2017 году подскочило почти на 40% по сравнению с предыдущим годом и достигло наивысшей величины за последние 24 года. Резкий рост количества петиций начался вскоре после того, как в 2012 году на пост президента России вернулся Владимир Путин.

За фискальный год, завершившийся 30 сентября, иммиграционные власти США получили 2664 новых петиции от россиян – 39-процентный рост по сравнению с 2016 годом.

Журналисты «Радио “Свобода”», воспользовавшись законом о свободе информации, получили в Службе гражданства и иммиграции США статистику за 2017 год, которая еще не была официально опубликована.

Ежегодное количество новых петиций на политическое убежище, подаваемых россиянами, более чем удвоилось по сравнению с 2012 годом, когда Путин был избран на третий президентский срок, пробыв четыре года на посту премьер-министра. Был побит прежний рекорд 1994 года, когда получить политическое убежище в США пожелало 2 127 граждан России.

Переломным моментом стал подписанный Путиным в 2013 году закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, который многие осудили как дискриминационный.

Статистика Службы гражданства и иммиграции не приводит данных по основаниям на получение убежища, однако от претендентов требуется продемонстрировать «факт преследования или обоснованный страх преследования» на родине «по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов».

По словам активистов-правозащитников и иммиграционных адвокатов, рост количества заявлений на политическое убежище частично был вызван законом 2013 года о сексуальных меньшинствах.

Также, по свидетельству американских юристов, политического убежища в Соединенных Штатах ищут российские предприниматели, жалующиеся на давление со стороны правоохранительных органов.

Нью-йоркский адвокат Борис Палант сообщил, что большинство дел его клиентов о политическом убежище связано с «преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела».

Разумеется, 2 664 россиянина, подавших в прошлом году петиции на получение убежища, представляют лишь небольшой процент 144-миллионного населения России.