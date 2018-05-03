Опубликованы детали убийства американского миссионера в Одессе

70-летний проповедник-миссионер стал жертвой двух выходцев из кавказского региона. Ради наживы злоумышленники проникли в его дом и задушили. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полицию обратился житель Малиновского района Одессы, который сообщил, что обнаружил в соседнем доме тело квартиранта с признаками насильственной смерти.

Немедленно выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции установила, что погибший был иностранным проповедником, прибывшим в Одессу с миссией от одной из религиозных конфессий. Обстановка в арендованном миссионером доме оказалась нарушенной, а сам жилец был связан и избит.

Совместно с работниками прокуратуры и СБУ полицейские установили круг лиц, с которыми общался потерпевший. В их числе оказался ранее судимый мужчина, который неоднократно обращался к проповеднику за помощью. Как выяснилось впоследствии, именно он рассказал о своем благодетеле приезжим знакомым.

Полученная информация заинтересовала злоумышленников. Проникнув в дом зарубежного миссионера, они связали его, после чего начали бить и душить шнуром. Нанесенные травмы оказались несовместимыми с жизнью – мужчина умер от асфиксии. Завладев деньгами и другими ценными вещами убитого, нападавшие скрылись с места преступления.

По данному факту начато судебное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство и разбой. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей. Следствие продолжается.