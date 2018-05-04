Пожарные, медики и сотрудники Службы шерифа округа Кларк (штат Вашингтон) были направлены диспетчером на перекресток 72-й авеню и 159-й стрит, где произошло столкновение пикапа и мотоцикла. Позвонивший по номеру 911 сообщил, что мотоцикл при столкновении загорелся.

Осмотр места аварии и опрос свидетелей выявили, что следовавший в южном направлении на высокой скорости мотоцикл столкнулся с двигавшимся в восточном направлении пикапом, не уступившим ему дорогу. Согласно показаниям свидетелей, непосредственно перед столкновением мотоцикл значительно превысил установленное на данном участке ограничение скорости в 50 миль в час (80 км/ч) и обогнал как минимум один автомобиль.

Водитель пикапа был доставлен в местный госпиталь с не угрожающими жизни травмами. Мотоциклист скончался на месте происшествия, сообщает полиция округа.

Обстоятельства и причины столкновения расследуются Службой шерифа округа Кларк. Водителю пикапа на данный момент не предъявлено никаких обвинений.

Участники аварии:

Вадим Генсицкий, 20 лет, житель Бэттл-Граунд, мотоцикл Kawasaki ZX600 2007 модельного года;

Джеймс Спенсер, 62 года, житель Бэттл-Граунд, пикап Toyota Tundra 4D 2013 модельного года.