Цены на бензин достигли наивысшей отметки с 2014 года и продолжат расти в течение мая. В большинстве крупных городов стоимость бензина превысила $3 за галлон. Администраторы уникального приложения GasBuddy сегодня опубликовали результаты исследования, выявившего лучшие и худшие дни недели для того, чтобы заехать на заправку в этот оживленный летний сезон.

Понедельник – не самый худший день недели. Согласно анализу статистики за январь – март 2018 года, в 21 штате страны в этот день средние цены на бензоколонках были самыми низкими. Самым дорогим днем в 19 штатах оказалась пятница.

«Хотя ежедневные цены варьируются от штата к штату, статистика показывает, что в начале недели заправляться выгоднее, – говорит Патрик ДеХаан, глава аналитического отдела GasBuddy. – В понедельник и воскресенье цены самые низкие, и напротив, пятница и четверг являются самыми дорогими днями».

Как показали результаты предыдущего исследования GasBuddy, в 2017 году лучшим днем для остановки на автозаправочной станции также был понедельник.

Что касается времени ожидания, оказалось, что самыми свободными заправки бывают в воскресенье и понедельник, а самыми загруженными – в пятницу.

«Покупатели упускают крупную возможность сэкономить время и деньги на заправке, – говорит ДеХаан. – Наши данные показывают, что большинство водителей заправляются в самые дорогие и оживленные дни. Если они подождут до воскресенья, а еще лучше – до понедельника, то в масштабах страны смогут сэкономить 2,6 млрд долларов и не тратить время на поиски свободной колонки».

Согласно выводам GasBuddy, наилучшее время для того, чтобы избежать очередей на заправке – с 8 до 10 часов утра в понедельник и вторник.