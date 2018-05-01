Одесская полиция задержала разбойников, которые пытали и убили гражданина США азиатского происхождения. О этом сообщает местное издание “Думская” со ссылкой на Национальную полицию области.

Как сообщили «Думской» в местном управлении Национальной полиции Украины, злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за менялу с одесского рынка «Седьмой километр». Они ворвались к нему в квартиру и жестоко истязали священника, требуя показать тайник с деньгами (которого, на самом деле, не было), пишет издание.

Все трое задержаны. Один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой — под домашним арестом по ДТП, у третьего пока проблем с законом не было.

По данным источника, злоумышленники – выходцы с Кавказа.

Случившееся квалифицировали по части 2 ст. 115 УК Украины. Троице грозит пожизненное заключение.

Имя пастора не называется. Он служил в одной из местных церквей.

“Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле – следы пыток”, – цитируют полицейских “Вести“.