Журналисты британского издания The Guardian получили доступ к нескольким документам из внутренней переписки Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Из этих документов следует, что почти все продукты, протестированные сотрудниками FDA в течение последних двух лет, содержали следы гербицида под названием глифосат. Результаты исследований работники FDA не опубликовывать не спешат, отмечают журналисты.



«Я принес из дома пшеничные крекеры, батончики гранолы и кукурузную муку, и все они содержали заметное количество [глифосата]», – написал своим коллегам химик Ричард Томпсон, сотрудник лаборатории FDA в Арканзасе. По его словам, из всех продуктов, оказавшихся у него «под рукой», глифосат не был обнаружен только в брокколи.

Другой химик FDA, Наронг Чамкасем, обнаружил превышение допустимого содержания глифосата в образце кукурузы.

О подобных нарушениях обычно извещается Агентство по охране окружающей среды (EPA), но на этот раз этого не было сделано, поскольку протестированный образец не являлся «официальным».

Представитель FDA сообщил журналистам, что в образцах кукурузы, сои, молока и яиц – четырех основных продуктов, регулярно проверяемых на содержание глифосата – не было обнаружено превышения содержания этого вещества. Он никак не прокомментировал неофициальные результаты, упомянутые во внутренней переписке.

Глифосат известен главным образом как основной компонент гербицида Roundup, выпускаемого скандальной корпорацией Monsanto. На кукурузных, соевых, пшеничных и овсяных полях Соединенных Штатов ежегодно распыляется более 90 тысяч тонн этого вещества.

Несмотря на то, что глифосат применяется в сельском хозяйстве уже почти полвека, FDA только недавно начало проверять пищевые продукты на присутствие его следов. Этот факт вызвал критику как общественных организаций по защите прав потребителей, так и Счетной палаты США, в особенности после того, как в 2015 году Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало глифосат как возможный канцероген.