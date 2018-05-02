Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных в Сентрал-Пойнт (штат Орегон) получили сообщение о раненом стрелой олене в районе Шейди-Коув. Об этом сообщает полиция штата Орегон.



Они попытались найти оленя, чтобы усыпить его и извлечь стрелу, однако обнаружить животное не удалось. Вечером того же дня сотрудник дорожной полиции встретил не одного, а целых двух оленей с застрявшими в них стрелами. Их раны, судя по всему, не представляли опасности для жизни. По некоторым сведениям, в районе может быть и третий раненый из лука олень, сообщают правоохранители.

Ассоциация охотников Орегона через программу Turn-in-Poachers предложила вознаграждение за любую информацию, которая приведет к аресту браконьеров.