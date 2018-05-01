Национальные парки США поднимают плату за въезд

В 2017 году национальные парки США посетили около 331 миллиона человек. Официальная статистика показывает число 330 882 751 – почти столько же, сколько и в рекордном 2016 году. Хотя количество туристов по сравнению с предыдущим годом не изменилось, в 2017 году они проводили в парках больше времени. На сайте парковой службы приводится подробная статистика за 2017 год, включая список из 10 самых посещаемых парков.

12 апреля 2018 года Служба национальных парков объявила об изменении размера входной платы в 117 парках с целью адресовать проблему износа критической инфраструктуры. Изменения начнут вводиться с 1 июня 2018 года в тех парках, которые уже взимают входную плату. Более 2/3 национальных парков США по-прежнему останутся бесплатными.

Изучив реакцию общественности на предложение, опубликованное в октябре 2017 года, Служба национальных парков решила незначительно повысить цену билетов во всех парках, взимающих плату за вход, вместо ранее предложенного сезонного увеличения цены для 17 наиболее посещаемых парков.