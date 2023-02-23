Зомби-наркотик распространяется по всей Америке

Употребление искусственного наркотика ксилазина, известный как “транк” (tranq), “успокаивающий наркотик” и “зомби-наркотик” быстро распространяется по стране и пугает своими разрушительными эффектами: он превращает наркоманов в «зомби», у людей быстро образуются мокрые незаживающие раны по телу (необязательно в местах укола), опухают руки, он может буквально сжечь кожу и даже привести к потере конечностей.

Ксилазин — фармацевтический препарат, используемый для седации, анестезии, мышечной релаксации и обезболивания у животных, таких как лошади, крупный рогатый скот и др. Он одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для ветеринарного применения, однако он не является безопасным для человека, и те, у кого произошла передозировка, не реагируют на налоксон или наркан – самые распространенное средства для лечение передозировки.

Считается, что ксилазин продлевает кайф от опиоидов, включая фентанил, также он увеличивает риск передозировки в сочетании с другими запрещенными веществами.

При этом ксилазин не включен в список контролируемых веществ Управлением по борьбе с наркотиками. Согласно отчету за 2022 год, ксилазин был уже обнаружен в 36 штатах.

Медицинские эксперты по всей стране опасаются резкого роста смертельных случаев от передозировки наркотиками и предупреждают, что ксилазин может усугубить продолжающуюся эпидемию наркотиков.

“Основная проблема заключается в том, что мы уже находимся в самом тяжелом кризисе передозировки в истории, как на национальном, так и на местном уровне,” — сказал доктор Гэри Цай, директор по профилактике и контролю злоупотребления психоактивными веществами в Департаменте общественного здравоохранения округа Лос-Анджелесв в интервью Los Angeles Times.