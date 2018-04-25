Кампания по выходу Калифорнии из состава США («Calexit») получила разрешение Генеральной прокуратуры штата на сбор подписей в поддержку референдума о самоопределении. Об этом сообщили представители движения Yes California.



«Сегодня мы получили одобрение Генеральной прокуратуры на проведение референдума о независимости, который является первым шагом к отделению Калифорнии от Соединенных Штатов и объявлению ее независимой страной», – сообщили организаторы кампании.

По действующим законам штата теперь у организаторов референдума есть шесть месяцев на сбор 366 880 подписей калифорнийских избирателей. В случае успеха в бюллетень следующих президентских выборов будет включен вопрос о проведении референдума о независимости 4 мая 2021 года.

«Мы понимаем, что это нескоро, – сказал инициатор референдума Луис Маринелли. – Но нам нужно время для серьезного разговора с жителями Калифорнии о том, почему им следует проголосовать за референдум. Избиратели должны принять осознанное решение, когда они пойдут на участки, чтобы определить политическое будущее Калифорнии».

По словам организаторов, время проведения референдума стратегически запланировано.

«Вполне вероятно, что в 2020 году президент Трамп будет переизбран. Не говорите нам, что этого не случится, потому что люди говорили так и в 2016 году», – сказал Маркус Руиз Эванс, один из спонсоров референдума.

«Если президент Трамп будет переизбран в 2020 году, калифорнийцы захотят отделиться от Соединенных Штатов точно так же, как они хотели этого после выборов 2016 года. Данный референдум сделает возможным проголосовать за это. В 2020 году мы просим людей подстраховаться: проголосуйте против Дональда Трампа, но в то же время проголосуйте за то, чтобы через шесть месяцев, 4 мая 2021 года, провести референдум о независимости. Если Трамп будет переизбран, этот референдум может вам понадобиться».

Мотивация референдума за последние годы только усилилась, считают активисты. Организаторы говорят о «непримиримых разногласиях» Калифорнии с американским правительством и другими штатами.

По иммиграции – калифорнийцы отвергают планы администрации по возведению стены на границе с Мексикой. Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что его штат строит мосты, а не стены. Также Браун ответил отказом на недавний запрос администрации Трампа о направлении Национальной гвардии на помощь в борьбе с нелегальной иммиграцией на южной границе.

По налогообложению – калифорнийцы не желают субсидировать другие штаты, пока в бюджете Калифорнии отсутствуют средства, необходимые для инфраструктуры, образования, здравоохранения, социальных услуг и жилищного хозяйства. Многие десятилетия Калифорния была штатом-донором, платя больше федеральных налогов, чем она получала в виде федерального финансирования. Налоговая реформа, одобренная президентом Трампом в прошлом году, только обострила данную проблему, диспропорционально повысив налоговое бремя калифорнийцев.

По сельскому хозяйству – Миссури и 10 других штатов недавно направили заявление в Верховный суд США, прося отменить закон Калифорнии о стандартах выращивания птицы. Как утверждается в этом заявлении, Калифорния не подчиняется федеральным законам и диктует «правила ведения сельского хозяйства всем остальным штатам», а также «экстерриториально регулирует промышленность и сельское хозяйство других штатов».

По каннабису – избиратели Калифорнии недавно проголосовали за законодательную меру Proposition 64, легализующую рекреационное использование марихуаны на территории штата. Однако каннабис по-прежнему значится в федеральном списке контролируемых веществ, из-за чего деятельность, ставшая легальной в Калифорнии, является федеральным преступлением. Особую проблему это составляет для диспансеров марихуаны, поскольку большинство банков отказываются открывать счета предприятиям, занимающимся каннабисом. Что еще хуже, американское правительство недавно объявило кампанию по борьбе с законным использованием каннабиса в Калифорнии, говорят инициаторы отделения штата.

По переписи населения – в 2020 году американское правительство собирается провести несправедливую перепись, которая неизбежно оттолкнет множество калифорнийцев от участия в ней, говорится в пресс-релизе кампании. Результатом станут не только недостоверные статистические данные, но и потеря Калифорнией миллиардов долларов федерального финансирования и даже места в Палате представителей.

«Калифорния и без того недостаточно представлена в Вашингтоне, – говорят организаторы кампании. – Нам совершенно не нужна политически мотивированная перепись населения, намеренно занижающая численность жителей, что будет стоить Калифорнии места в Конгрессе. Это преднамеренная попытка заглушить голос калифорнийцев в федеральном правительстве. Если рассмотреть все проблемы – иммиграцию, сельское хозяйство, налогообложение, банки и многое другое, – станет ясно, что между Калифорнией и Соединенными Штатами существуют неразрешимые разногласия, и пора подавать на развод».