Изменения в законодательстве Калифорнии, вступившие в силу с началом года, касаются самых разных социальных вопросов. Самое значительное из них заключается в том, что Калифорния стала крупнейшим штатом США, разрешающим выращивание и продажу марихуаны. Однако любое употребление каннабиса в транспортных средствах запрещается, даже для пассажиров, сообщает издание USA Today.

С 1 января в Калифорнии разрешается использование марихуаны в рекреационных целях. Согласно одобренному избирателями в 2016 году закону Proposition 64, любой достигший 21 года сможет покупать марихуану без медицинской карточки. А вот приобретать патроны калифорнийцы теперь могут только лично и только у лицензированных продавцов оружия и боеприпасов.

Общественные туалеты штата, как женские, так и мужские, теперь требуется оборудовать детскими пеленальными столиками, а туалеты школ, где обучаются дети из малоимущих семей, будут обеспечены бесплатными гигиеническими тампонами и прокладками.

Произошли изменения и в правилах дорожного движения. Все автобусы Калифорнии должны быть оснащены ремнями безопасности, а в водительских удостоверениях теперь не обязательно указывать пол.

Тем временем Департамент транспорта штата Орегон начал выдачу особых водительских удостоверений, позволяющих лицам, лишенным прав на управление автомобилем, ездить на сеансы лечения от игровой зависимости. Еще одно изменение в законодательстве Орегона – об авариях, вызвавших ущерб на сумму менее $2 500, с 1 января 2018 года не требуется сообщать в полицию.

Работодатели Калифорнии теперь не могут задавать кандидатам вопросы о размере их предыдущей зарплаты. Новый закон штата запрещает принимать решение о найме или устанавливать величину предлагаемой зарплаты, основываясь на прошлом заработке. Также соискатели имеют право запрашивать информацию о тарифной сетке для данного рабочего места.

В штате Невада сотрудники, ставшие жертвой домашнего насилия или имещие пострадавших от него родственников, имеют право на отгулы в количестве до 160 часов в год. В Вермонте работодатели не имеют права требовать от сотрудников доступ к их страницам в социальных сетях. А в штате Нью-Йорк сотрудники могут брать оплачиваемый отпуск продолжительностью до 8 недель по семейным обстоятельствам – рождение или усыновление ребенка, забота о больном или помощь родственнику, отправляющемуся на военную службу, сообщает телеканал KCRA.

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Правоохранительным органам Калифорнии, как уровня штата, так и местным, запрещается использовать свои ресурсы, такие как денежные средства и персонал, для расследования, задержания или ареста людей за иммиграционные нарушения. По словам сторонников этого закона, одним из которых является губернатор штата Джерри Браун, он «запрещает заставлять местных сотрудников делать работу иммиграционных агентов». Но критики считают, что новый закон препятствует сотрудничеству между федеральными агентствами и местными правоохранительными органами.