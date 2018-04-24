В понедельник житель Ванкувера (штат Вашингтон) Николай Калачик появился в суде по обвинениям в изнасиловании, харассменте и похищении людей. Заместитель прокурора установил залог в $1 млн подсудимому, обвиняемому в изнасиловании своей знакомой. Частично это было вызвано тем, что в «послужном списке» подсудимого были 23 ордера на арест и 3 нарушения условий выхода под залог.

Однако судья Высшего суда округа Кларк Бернард Вельячич снизил размер залога для 31-летнего Николая Калачика до $500 000. О этом сообщает The Columbian.

По заявлению полиции Ванкувера, в пятницу Калачик отвез свою жертву в один из отдаленных районов города, где изнасиловал ее.

Согласно показаниям потерпевшей, Калачик заявил, что у него есть оружие, и пригрозил «вышибить ей мозги», если она не подчинится. При этом Калачик показал на багажник автомобиля, имея в виду, что оружие находилось там.

После изнасилования Калачик отвез жертву обратно в центр Ванкувера и продолжил угрожать ей убийством. В один из моментов он сказал ей: «Хочешь, чтобы я вышел и разобрался с тобой?»

В конце концов, согласно документам суда, Калачик высадил потерпевшую в центре города. Она пешком дошла до здания окружного суда и сообщила о происшедшем в полицию.

«Вы не знаете, с кем связались!»

Согласно судебным документам штата, которые попали в редакцию “Славянского Сакраменто”, Калачик имеет довольно продолжительную историю борьбы с местными правоохранительными органами. Один из инцидентов, например, случился несколько лет назад, когда офицер полиции Ванкувера Илья Ботвинник обратил внимание на обогнавшую его машину, водитель которой, впоследствии идентифицированный как Николай Калачик, не был пристегнут ремнем.

Выходец из России Ботвинник является единственным русскоязычным полицейским Ванкувера на активной службе, отмечается в деле. Ботвинника хорошо знают в местной русской общине.

Его сопровождал стажер Службы шерифа округа Кларк Павел Уминский, который также родился в России и говорит по-русски.

Ботвинник и Уминский остановили автомобиль Калачика. Увидев водительские права на имя Николая Калачика, Ботвинник насторожился, поскольку знал о репутации братьев Калачик в местной русской общине.

Ботвинник попытался вручить Калачику квитанции о штрафе, но тот отказался принять их, и Ботвинник просунул квитанции в окно его автомобиля. Затем Ботвинник отпустил Калачика.

Когда Ботвинник и Уминский возвращались к патрульной машине, Калачик схватил квитанции и разорвал их на глазах у полицейских.

«Вы не знаете, с кем связались! – сказал он по-русски, набирая номер на сотовом телефоне. – Я сейчас позову свою бригаду, и они с вами разберутся». После этого Ботвинник и Уминский арестовали Калачика за угрозы в адрес государственного служащего.

По пути в тюрьму Калачик заявил: «Вы не знаете, что делаете. Я гарантирую, что вы об этом пожалеете». Также Калачик спросил Ботвинника, слышал ли он про человека по имени Максим Укимец, который, предположительно, был убит во Флориде несколько лет назад.

Прокуратура обвинила Калачика в одном случае угрозы государственному служащему и одном случае харассмента, включающего угрозы сотруднику системы уголовного правосудия. Состоялся суд присяжных, на котором Калачик был признан виновным по обоим пунктам.

Николай Калачик подал апелляцию по пункту об угрозах государственному служащему, заявив о недостаточности улик. По его утверждению, улики не доказывали, что он высказывал эти угрозы с целью повлиять на исполнение государственным служащим своих официальных обязанностей.

В сентябре 2013 года Калачик был осужден и приговорен к 90 дням тюрьмы.

«Обвяжись бомбами, как те арабские женщины, и взорви Белый дом»

Согласно документам суда, во время заключения Калачик совершал вызывающие обеспокоенность телефонные звонки своей жене.

Разговоры велись на русском и были переведены на английский сотрудниками ФБР.

Согласно документам суда, Калачик сделал в том числе такое заявление: «Они хотят, чтобы я начал еще одну Вторую мировую. Я никогда, никогда с этим не смирюсь. Я устрою им Бостон».

В телефонном разговоре, записанном 8 октября 2013 года, Калачик говорит жене: «Когда я выйду отсюда, всем в округе Кларк придет конец. … Клянусь, я начну убивать всех. Я начну убивать всех копов в округе Кларк».

Калачик знал, что его разговоры прослушиваются, и высказывал прямые угрозы слышавшим его сотрудникам, обещая расстрелять полицейских из АК-47, который он закопал в лесу.

22 октября Калачик сказал своей жене, что ему нужна ее помощь в подрыве правительственных зданий.

«Обвяжись бомбами, как те арабские женщины, и взорви Белый дом и округ Кларк, – сказал он и добавил: – Они хотят, чтобы я взорвал их всех, как в Бостоне».

Полиция Ванкувера в заявлении о выдаче ордера на арест назвала Калачика угрозой для сотрудников, имевших с ним дело, а также для жителей округа Кларк.

Как сообщил телеканал FOX12, в прошлый четверг Николай Калачик был приговорен к одному году и пяти месяцам тюрьмы. Уже проведенное за решеткой время было ему зачтено.