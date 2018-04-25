Телеканал CNN сообщил в среду, что среди десятков российских дипломатов, в минувшем месяце высланных из США, некоторые подозреваются в слежке за перебежчиками из России.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских официальных лиц.

Осведомленные в данном вопросе официальные лица сообщили CNN, что, как полагают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Соединенных Штатов, эти люди следили за российскими перебежчиками и их семьями, переселившимися в США.

По словам официальных лиц, по меньшей мере, в одном случае подозреваемые россияне следили за человеком, участвовавшим в программе ЦРУ по предоставлению новой идентичности в целях защиты переселившихся граждан России.

Этот эпизод и иная разведывательная информация породили в США обеспокоенность относительно того, что Россия готовилась нацелиться на тех российских эмигрантов в Америке, которых Кремль рассматривает как врагов или предателей, говорят официальные лица из американских правоохранительных органов и разведслужб.

Как отмечают американские СМИ, вопрос о действиях российских спецслужб на территории США был поднят после отравления агента ГРУ Скрипаля в Великобритании в марте этого года. Американские спецслужбы опасаются, что похожая ситуация может повториться на территории США. Представители спецслужб полагают, что Россия готовит акт возмездия по устранению российских иммигрантов-предателей.

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ЦРУ отказалось от комментариев по данному вопросу. Белый дом также отказался от комментариев. Российское посольство в США не ответило на запрос о комментарии, сообщает Голос Америки.

Напомним, что за неделю до объявления о закрытии российского консульства в Сиэтле агенты ФБР нагрянули к организаторам «Бессмертного полка» в Сиэтле. Как рассказал один из инициаторов данного мероприятия, представители спецслужб интересовались деятельностью данной организации на территории США.