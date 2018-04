Как сообщает телеканал FOX, иммигрант из бывшего Советского Союза Феликс Филенджер признался во многомиллионном страховом мошенничестве совместно с другими членами преступной группы во Флориде. Роскошный образ жизни иммигранта никак не соответствовал его задекларированным доходам. Сообщается, что мошенники выставили липовые счета в размере $26 млн. страховым компаниям.



Фото: Sun Sentinel

Благодаря признанию и сотрудничеству с правоохранительными органами Феликс Филенджер был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения.

Ранее исполняющий обязанности федерального прокурора Южного округа Флориды Бенджамин Гринберг и специальный агент Джордж Пайро из отделения ФБР в Майами объявили о предъявленных шестерым жителям Флориды обвинениях.

41-летний Феликс Филенджер из Санни-Айлс, 48-летний Эндрю Рубинштейн из Майами и 59-летняя Ольга Спивак из Голливуда обвиняются в коррупционном сговоре и сговоре с целью совершения почтового и банковского мошенничества, мошенничества с системой здравоохранения и предоставления ложных сведений по вопросам здравоохранения. 54-летний Ричард Йоновер из Бока-Ратона, 66-летний Джейсон Дэлли из Лейк-Уорт и 55-летняя Линда Вариско из Корал-Спрингс обвиняются в сговоре с целью совершения почтового мошенничества, банковского мошенничества и мошенничества с системой здравоохранения.

Согласно обвинительному акту, с 2010 года по настоящее время Филенджер и Рубинштейн управляли криминальной организацией, которая участвовала в серии финансовых преступлений, включающих мошенничество с системой здравоохранения и отмывание денег. Криминальная организация владела десятком клиник хиропрактики, которые участвовали в различных видах преступлений, включая мошенничество с автомобильной страховкой. Для получения лицензий Филенджер и Рубинштейн обманом использовали лицензированных хиропрактиков, включая Спивак, в качестве номинальных владельцев клиник. Филенджер и Рубинштейн платили «откаты» в размере от $500 до $2 100 сотрудникам фирм-эвакуаторов и другим лицам, которые незаконно рекомендовали их клиники пострадавшим в автомобильных авариях. Филенджер и Рубинштейн незаконно получили десятки миллионов долларов страховых выплат. Филенджер и Рубинштейн направляли в страховую компанию счета за посещение клиник и лечение, основанные на полной величине страховки ($10 000), а не на медицинской необходимости. С целью обеспечения страховых выплат Филенджер и Рубинштейн инструктировали своих сотрудников фальсифицировать сведения об испытываемых пациентами болях. Действуя по указаниям Филенджера и Рубинштейна, участвующие в сговоре клиники лечили пациентов, исходя исключительно из мотивов получения прибыли и не заботясь о их здоровье. Лечение включало дорогостоящие и инвазивные тесты скорости нервной проводимости, решение о проведении которых принималось не по медицинской необходимости, а исходя из размера полученных страховых выплат.

Участники сговора убеждали пострадавших в автомобильных авариях посещать их клиники не менее 30 раз, чтобы претендовать на максимальные страховые выплаты. Филенджер и Рубинштейн сотрудничали с коррумпированными юристами и платили незаконные «откаты» пациентам. Если пострадавшие в авариях посещали клиники менее 30 раз, Филенджер и Рубинштейн направляли их к подкупленным юристам, которые рекомендовали им продолжить лечение.

Бывший хиропрактик Линда Вариско была номинальным владельцем двух клиник Филенджера и Рубинштейна – Advance Medical Associates and Forme Rehab, Inc. и «Hollywood Wellness and Rehabilitation, Inc. Вариско и Спивак направляли в страховые компании ложные заявления о том, что они являются полными владельцами клиник, которые на самом деле принадлежали Филенджеру и Рубинштейну. Ричард Йоновер, тайный владелец двух клиник в округе Бровард, незаконно использовал номинального собственника для получения лицензий и сокрытия факта владения клиниками. Джейсон Дэлли был юристом, который вместе с Йоновером платил нелегальные «откаты» для привлечения клиентов. Дэлли, заплативший в виде взяток более миллиона долларов, рекомендовал своим клиентам, пострадавшим в автомобильных авариях, клиники Филенджера, Рубинштейна и Йоновера.

Сообщается, что роскошный образ жизни Филенджера никак не соответствовал его уровню задекларированного дохода: он щеголял на дорогом Bentley и приобрел часы за $64 000. На юге Флориды он арендовал дом за $7,5 тыс. в месяц.