В четверг был вынесен приговор 28-летнему Вадиму Палию из Риджфилда (штат Вашингтон). Судья Дэниел Станке последовал рекомендации прокуратуры и приговорил Палия к 108 месяцам тюремного заключения и 36 месяцам надзора. Также Палий лишится права владеть огнестрельным оружием и должен будет пройти курс лечения от алкогольной зависимости и склонности к домашнему насилию.

7 января 2017 года Палий в ходе ссоры со своей девушкой выстрелил в нее из пистолета. У потерпевшей, Меган Джонсон, оказалась раздробленной бедренная кость правой ноги. Согласно ее показаниям, сделанным в суде, функции конечности до сих пор не восстановились полностью.

После стрельбы Палий позвонил в полицию и сообщил о происшедшем. По версии Палия, оружие случайно выстрелило, когда он вытаскивал пистолет из-за пояса, а Джонсон попыталась схватить его.

В марте 2018 года Палий признал себя виновным в обмен на смягчение приговора, сообщает Columbian.