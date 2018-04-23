В конце декабря прошлого года полиция Фолсома расследовала кражу дорогостоящего набора клюшек для гольфа из припаркованного автомобиля. Вор скрылся с места преступления, но оставил следы, по которым в качестве подозреваемого был назван Анатолий Романович 1988 года рождения.

На основании найденных доказательств был выдан ордер на арест Романовича. В пятницу днем он был арестован в Норт-Хайлендсе по подозрению в краже в крупных размерах.

«Суметь убежать с краденым – это не то же самое, что скрыться от правосудия. Сегодняшний арест стал примером того, как мы разыскиваем преступников в Фолсоме», – сказал сержант Брайан Локхарт.

Полиция Фолсома призывает жителей города бороться с преступностью, участвуя в программах «соседского дозора» и сообщая о подозрительной активности в диспетчерский центр по телефону 916-355-7231.