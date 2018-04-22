Россиянка укрылась от депортации в Унитарианской церкви Массачусетса

В пятницу, 6 апреля, Ирида Кахитранова – жительница Массачусетса, жена гражданина США и мать троих детей, также граждан США – получила убежище в Унитарианском обществе Нортгемптона и Флоренса. Унитарианское общество совместно с Рабочим центром Пионер-Вэлли поддержало Ириду, которая работает в ресторане и является единственным кормильцем в семье. Ирида приехала в Соединенные Штаты из России в 2003 году, и теперь ей грозит депортация. Она попросила убежища на время рассмотрения ее иммиграционного дела.

«У меня еще есть шанс побороться за свое [судебное] дело с безопасной территории, где я могу быть уверена, что моих детей не выгонят, – заявила россиянка на пресс-конференции, состоявшейся 10 апреля в Унитарианском обществе Массачусетса. – Я продолжу сражаться до последнего! Моя семья и муж помогут мне в этом».

Ирида Кахитранова переехала в США из Уральского региона. По ее словам, муж будет присматривать за детьми, пока она не приведет свои дела в порядок.

«Я приехала в эту страну 15 лет назад и упорно работала, чтобы обеспечивать семью. Я чувствую себя частью общины и американкой, несмотря на свой статус резидента», – цитирует слова женщины издание MassLive.

В США у женщины родилось три ребенка, ее муж – американский гражданин.

В своем выступлении россиянка поблагодарила Унитарианское общество за оказываемую помощь, заявив, что вернуться в Россию она не может.

«С помощью мужа и его семьи я построила жизнь в этой стране, которую полюбила и считаю своим единственным настоящим домом. Я не могу представить себе другую жизнь», – сказала она.

По свидетельству Кахитрановой, принять убежище было для нее нелегко.

«У меня была тяжелая неделя, и когда я пришла туда, первые два дня я только спала и отдыхала, наконец-то перестав в страхе смотреть на дверь и окно», – сказала она.

Угроза депортации держала ее семью в напряжении.

«Мой сын достаточно взрослый, чтобы понимать, – сказала Кахитранова со слезами на глазах. – Они с мужем были для меня опорой. Они поддерживали меня во всем. И я думаю, что это было самым лучшим моим решением».

«Иммигранты нечасто получают справедливый суд, адекватную консультацию и достаточное время для того, чтобы бороться с разлаженной и негуманной иммиграционной системой. История Ириды – лишь одна из многих. Мы верим, что предоставление убежища поможет ей вести иммиграционный процесс в безопасных и гуманных условиях, на что должен иметь право каждый житель Соединенных Штатов», – говорит Лорен Берк, иммиграционный адвокат, консультирующий Рабочий центр Пионер-Вэлли.

“Мы тоже иммигранты”

Решение Общества предоставить убежище было принято после состоявшегося 10 декабря голосования, одобрившего резолюцию о предложении физического убежища нуждающимся. Голосование прошло после трехмесячного обдумывания, в ходе которого члены общества посещали кружки и информационные сессии, на которых рассказывалось, что означает стать церковью-убежищем. На собрании конгрегации прошла дискуссия, после которой присутствующие члены Общества подавляющим большинством голосов одобрили резолюцию.

В ходе обдумывания члены Унитарианского общества поняли, что пойти на этот шаг их призвала вера, миссия, моральные ценности и принципы. Они выразили свою убежденность в том, что необходимо противостоять преследованиям и депортациям иммигрантов, которые сейчас разбивают семьи по всей стране. Исторически церкви играли важную роль в предоставлении убежища нуждающимся.

Несколько членов Унитарианского общества упомянули тот факт, что многие из собравшихся являются потомками иммигрантов, а некоторые рассказали, что их семьи предоставляли убежище или сами воспользовались убежищем во время Холокоста.

“Мы считаем, что предложение убежища – это акт веры, который воплощает наши принципы в действие. Укрытие людей – это часть уникальной истории Нортгемптона (пригород Спрингфилда – SlavicSac.com), где в 19 веке наша конгрегация принимала участие в Подземной железной дороге, а два десятилетия назад начала давать прибежище бездомным. Мы постоянно боролись за права человека, как на местном уровне, так и глобально, и поддерживали многих нуждающихся.

“Во времена неопределенности и отсутствия моральных лидеров Унитарианское общество Нортгемптона и Флоренса присоединяется к другим церквям по всей стране, чтобы реализовать нашу веру и приверженность социальной справедливости. Мы действуем солидарно с трудолюбивыми жителями нашего города, которые страдают от разлаженной иммиграционной системы”, – говорится в пресс-релизе церкви.

Защита иммигрантов

Рабочий центр Пионер-Вэлли (PVWC) действует в интересах низкооплачиваемых работников и работников-иммигрантов. Его членами являются главным образом сотрудники ресторанов и сельскохозяйственные рабочие. Как и в других городах США, в Пионер-Вэлли работники-иммигранты являются важной частью местной экономики. Ирида – одна из многих работников ресторанов, которые кормят свою семью и служат благу своих городов, однако уже более десяти лет ей угрожает депортация.

С ноября 2016 года PVWC работает с рабочим комитетом церкви и «Убежищем на улицах», убеждая жителей города в том, что свобода американцев связана со свободой иммигрантов. С помощью «Межконфессионного убежища» и «Сети солидарности» прихожане работают с местными церквями, чтобы предоставлять убежище в час нужды.

К Унитарианскому обществу и Рабочему центру Пионер-Вэлли присоединились другие местные конгрегации, объединившиеся для помощи людям.

«Во все времена религиозные организации – церкви, общества, собрания, синагоги, мечети и храмы – в неспокойные времена предлагали убежище тем, кто искал защиты от несправедливости. Сегодня мы присоединяемся к этой традиции, предоставляя убежище работающей матери, которая не желает разлучаться со своими детьми. У нашей Унитарианской Универсалистской веры множество источников, включая те, которые призывают нас ответить на любовь Господа, возлюбив ближнего своего. Вера побуждает нас встать на сторону справедливости и равенства, проявив сочувствие. Члены нашей конгрегации выслушали свою совесть и ответили на зов сердца, предложив убежище среди нас. Мы благодарны за то, что можем это сделать», – сказала преподобная Джанет Буш.

«Принять убежище – нелегкое решение, но с поддержкой нашей общественности это гораздо лучший способ сражаться, чем находясь вдали от семьи и детей. Я хочу, чтобы Ирида знала, что ей нужно принять веру и надежду…», – сообщил Лусио Перес, лидер PVWC, получивший убежище в Первой церкви в Амхерсте 19 октября 2017 года.

Мэр Нортгемптона: для Америки настал «поистине печальный день»

Мэр Нортгемптона Дэвид Наркевич назвал Кахитранову «трудолюбивой и любящей матерью». По его словам, для Америки настал «поистине печальный день», когда она была «вынуждена спрятаться в подвале церкви».

«Как работающая мать я знаю, что принять такое решение нелегко. Но это стоит сделать, если это поможет остаться с семьей. Ей приходится сражаться за себя и за свою семью. Многие люди поддерживают ее. Мы будем вместе с ней до конца», – сказала Марлени Амайа, лидер Рабочего комитета PVWC.

Также в своих комментариях выступающие призвали президента Дональда Трампа «покончить с иммиграционной политикой ненависти и разделения, которая противоречит истории нашей нации, основанной и построенной иммигрантами».