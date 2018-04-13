Недавно по Америке в очередной раз прокатилась волна рекламы «Тотального диктанта», который проводится в России и других странах мира, начиная с 2004 г. Это ежегодное мероприятие приглашает всех желающих проверить свои знания русского языка. Член Всемирного координационного совета соотечественников Игорь Бабошкин в своей колонке на сайте «Наш Дом» задает ряд неудобных вопросов об этом глобальном проекте.

«Как ни странно, в эту игру включились и многие средства массовой информации в Соединенных Штатах. Вы задавали себе вопрос: кто, почему и на какие деньги организует это мероприятие? – пишет Игорь Бабошкин в своей статье и тут же отвечает: – Есть какая-то очень странная женщина по имени Марина Терентьева, которая предлагает провести этот самый “тотальный диктант”. На какие деньги существует ее организация, и почему вдруг ей вздумалось представлять интересы Российской Федерации в США – это вопрос первый. Попробуем на него ответить».

По словам Бабошкина, когда-то Марина Терентьева организовала детский сад в Лонг-Айленде – районе штата Нью-Йорк. Потом в этом детском саду открылось отделение фонда «Русский мир».

«Напомню, что руководителем фонда “Русский мир” изначально является Вячеслав Никонов – один из самых реакционных политиков в России, внук товарища Молотова, подписавшего пакт с Гитлером в 1939 году. Но внук за деда не отвечает, отвечает за себя, а за себя он может сказать, что его фонд в Европе признан экстремистским», – отмечает Бабошкин.

«Возвращаемся к Марине Терентьевой: садик был успешно закрыт, но зато открыта новая организация, о которой Марина почему-то умалчивает на своей странице в Facebook. Она предпочитает выступать от имени странной организации Roslyn», – говорит автор публикации.

По его словам, в регистрационных данных Roslyn указан адрес, по которому находится небольшой домик в спальном районе Лонг-Айленда.

«И вот от имени этой организации, якобы не имеющей никакого отношения ни Кремлю, ни к фонду “Русский Мир”, проводится агитация принять участие в странном мероприятии. Вы спросите, почему “странном”? Отвечу: как вы думаете, для чего именно российские фонды, созданные и финансируемые на 100% государством, организуют сбор информации о детях в США, говорящих на русском языке?» – задает вопрос член Совета соотечественников.

Справка: в июле 2013 года функции российских посольств и Федерального агентства «Россотрудничество» были разделены постановлением правительства РФ, согласно которому за посольствами были закреплены обязанности по «работе с молодежью».

«Как вы себе это представляете: посольство (откуда только что выперли 60 шпионов) работает с молодежью, которая является гражданами США? Может быть, вы скажете – ну там фестивали, КСП, культурные встречи, – говорит Игорь Бабошкин. – Отвечаю: нет! Все культурные проекты в 2013 году были переданы вместе с бюджетом Федеральному агентству “Россотрудничество”, которое в бытность СССР называлась “Дом дружбы”, куда без подписки с КГБ и шагу нельзя было ступить (заявляю это, потому что всю жизнь прожил на Фонтанке в Ленинграде и ходил во Дворец пионеров, глядя на Дом дружбы, который находился как раз на набережной Фонтанки между Дворцом пионеров и цирком. Не скажу, что ежедневно, но нам постоянно говорили – и в школе, и во Дворце пионеров, – чтобы по той стороне, где Дом дружбы, мы не ходили, и дядей, которые стояли на другой стороне Фонтанки, не трогали)».

В этой организации, кстати, работала Ольга Зацепина, президент Русско-американского культурного центра «Наследие», которая является «товарищем по оружию» Марины Терентьевой, сообщает Бабошкин.

Недаром в 2013 году Федеральное бюро расследований заинтересовалось деятельностью тогдашнего руководителя представительства «Россотрудничества» в Вашингтоне, после того, как он организовал в США поиск желающих поехать в Москву на встречу в Кремле англоговорящих молодых специалистов в возрасте до 28 лет.

Как писала The Washington Post в 2013 г., «Россотрудничество» оплатило поездку в Россию как минимум 120 студентов, которым были организованы встречи с российскими властями высшего эшелона. Российская сторона также оплачивала приглашенным проживание в элитных гостиницах Москвы. Культурной программой американцев занимался Юрий Зайцев, директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне.

Многих ребят после поездки расспрашивали, после чего они попросили «Россотрудничество» их больше не беспокоить.

По теме: Зачем Кремлю военизированные отряды на территории США?

«Так вот, история повторяется: некая женщина, не имеющая иных доходов, кроме финансирования из Москвы, собирает по всей Америке информацию о русскоговорящих детях и их родителях. Вам это ничего не напоминает? – задается вопросом Игорь Бабошкин. – При этом вложения денег в обучение детей русскому языку – никакого! Все это – заслуга родителей, русскоязычных детских садов и частных школ. Помощи от России они не имеют никакой! Зато Терентьева предоставит Москве тысячи имен, адресов, е-мейлов и другой интересной информации, не потратив ни цента! Вот и подумайте: что выиграют ваши дети, и что проиграете вы, оказавшись в кремлевских списках».

«Только что прошло слушание по делу Facebook, где основные претензии сводились к использованию личной информации против США, – отмечает автор, – а тут вы сами, безо всякого Facebook, сливаете персональную информацию не только о себе, но и о своих детях, которые останутся в кремлевской базе данных пожизненно! Завтра они пойдут на работу в технологические компании, в государственные учреждения США, и можете не сомневаться, что их жизненный путь будет контролироваться, к сожалению, совсем не дружественным сегодня к США правительством».