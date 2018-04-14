Мэр Портленда Тэд Уиллер крайне обеспокоен большим количеством связанных с Россией страниц в социальных сетях, используемых для влияния на американскую политику. Несмотря на то, что основное внимание в этом смысле приковано к попыткам Кремля повлиять на президентские выборы 2016 года в США, глава мэрии Портленда подозревает, что целью технологического оружия иностранных правительств может стать и местная политика.

Об этом Тэд Уиллер сообщил заместителю генерального прокурора Розенстайну и специальному агенту Кэннону в официальном сообщении.

“Как известно, специальный прокурор Роберт Мюллер недавно обвинил «Агентство Интернет-исследований» и 13 граждан России в сговоре с целью вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года. Как указано в обвинительном акте, участники сговора создавали фальшивые учетные записи в социальных сетях и использовали их для того, чтобы «сеять раздор в американской политической системе», вести «информационную войну против Соединенных Штатов Америки», распространять «недоверие к кандидатам и политической системе в целом».

В частности, российские заговорщики обвиняются в том, что они «мошенническим и обманным путем зарегистрировали сотни учетных записей в социальных сетях и использовали их для создания вымышленных лиц, якобы проживающих в США»,

«создали и контролировали многочисленные учетные записи в сети Twitter, якобы контролируемые американскими гражданами либо организациями», а также приобретали место на находящихся в Соединенных Штатах компьютерных серверах, чтобы «замаскировать тот факт, что их действия организованы и контролируются Россией», напоминает в своем письме Уиллер.

Кроме того, по словам мэра Портленда, российские хакеры использовали учетные записи для «обсуждения вопросов, актуальных для Соединенных Штатов, таких как внешняя политика и экономические проблемы США … чтобы создавать политическую напряженность посредством поддержки радикальных групп, людей, недовольных социально-экономической ситуацией, и оппозиционных общественных движений» и с помощью вымышленных пользователей социальных сетей побуждали людей не ходить на выборы или голосовать определенным образом, распространяли обвинения в мошенничестве с избирательной системой и иным образом вмешивались в политическую систему Соединенных Штатов.

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“Я подозреваю, что иностранные заговорщики используют ту же самую тактику, чтобы сеять раздор в местной политике Америки, – пишет Тэд Уиллер. – Соответственно, я прошу провести федеральное расследование иностранного вмешательства в местные политические процессы в Портленде, штат Орегон. Я подозреваю, что проблема далеко не ограничивается нашим городом, но Портленд готов возглавить кампанию по избавлению местной политики от иностранного вмешательства”.

Мэр также сообщил, что около 38% пользователей, подписанных на его официальный Twitter-аккаунт, имеют сомнительное происхождение. Он полагает, что страницы Портленда в сетях Twitter и Facebook могли использоваться либо в настоящем используются иностранными агентами для попыток посеять раздор в местной портлендской политике.