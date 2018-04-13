Владислав Мартыненко, 21-летний житель города Иссакуа (штат Вашингтон), на прошлой неделе был арестован по подозрению в краже дорогостоящего велосипеда и других товаров из магазина Lakeside Bicycles в Лейк-Освего. Вместе с ним правоохранителей штата задержали его супругу – Людмилу Паланчу.

Согласно сообщению лейтенанта полиции Дэррила Ризли, 31 марта кто-то позвонил в Lakeside Bicycles и поинтересовался, продаются ли в нем велосипеды дорогих марок. В тот же день, незадолго до закрытия, в магазин вошли мужчина и женщина.

Мужчина задал несколько вопросов о черно-красном велосипеде, принадлежавшем одному из клиентов магазина. Пара ушла, ничего не купив, сообщает PortlandTribune. По свидетельству сотрудников, именно этот мужчина ранее позвонил в магазин.

Той же ночью, после полуночи, мужчина вернулся к магазину и проник внутрь, разбив окно. По оценкам сотрудников Lakeside, им были украдены товары на сумму около $30 000, в том числе несколько велосипедов.

Перед проникновением в магазин взломщик прикрыл объектив одной из наружных камер видеонаблюдения, однако камера успела запечатлеть его лицо.

День спустя один из работников Lakeside Bicycles обнаружил, что преступник выставил все украденные товары на продажу через Интернет, сообщил корреспондентам FOX сотрудник магазина Филипп Шампу.

«Сейчас многие детали велосипедов снабжаются серийными номерами, так что мы составили для полиции список номеров и начали регулярно проверять сайты Craigslist и eBay, – рассказал он. – Вскоре мы нашли несколько товаров с видимыми на фото номерами из списка».

При обыске в доме подозреваемого обнаружились краденые вещи на сумму более $40 000, в том числе все товары, пропавшие из Lakeside Bicycles, и несколько предметов, украденных из других магазинов.

Жена Мартыненко, Людмила Паланчук, также была арестована. Как подозревает полиция, она была той женщиной, которая вместе с Мартыненко зашла в магазин днем 31 марта. Однако обвинений ей не предъявляется, поскольку на записях камер видеонаблюдения не было обнаружено свидетельств ее присутствия во время ночной кражи.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” у правоохранителей округа, Мартыненко Владислав был задержан 6 апреля и отпущен на свободу на следующий день. Ему и Людмиле Паланчук инкриминируют транспортировку и владение краденного. Отдельно, Мартыненко обвиняется в владении наркотическими веществами.