Компания представила Конгрессу новые данные о пропагандистских усилиях России во время предвыборной кампании, передает Голос Америки.

Компания Facebook сообщила, что за время предвыборной кампании 2016 года российские агенты создали в соцсети 129 мероприятий.

Об этом говорится в переданных Конгрессу показаниях, которые раскрыли новые подробности о дезинформационной кампании, которую Россия предположительно вела с целью повлиять на американских избирателей.

Как сообщается в тексте заявления Facebook, которое датировано 8 января, а было опубликовано 26 января, на страницы мероприятий заходили с 338 300 разных аккаунтов, а 62 500 пользователей отметили, что собираются их посетить.

При этом у компании нет данных о том, какие из мероприятий в действительности состоялись.

В сентябре Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире, сообщила лишь, что российские агенты создавали и продвигали «несколько мероприятий».

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Обнаруженные впоследствии копии страниц мероприятий свидетельствуют, что по крайней мере часть из них представляли собой политические митинги, посвященные таким острым темам, как иммиграция.

Россия отвергает выводы американского разведсообщества о том, что она пыталась вмешиваться в выборы.